أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن مقترح طهران المعروف باسم «خطة اليومين» لا يزال مطروحا، واصفا إياه بأنه الأكثر منطقية، ويعكس حسن نية إيران في التوصل إلى تفاهمات من شأنها إعادة الأمن إلى مضيق هرمز وتهيئة الظروف لبدء مسار جديد.

وقال بقائي، ردا على أسئلة لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا»، اليوم الاثنين، إن تنفيذ الولايات المتحدة المطالب الإيرانية من شأنه أن يتيح إحراز تقدم إيجابي خلال يومين، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصف بعض المطالب الإيرانية بأنها «غير مقبولة وغير منطقية»، تساءل بقائي عن مدى منطقية مطالبة إيران بالتخلي عن حقوقها ومصالح شعبها المشروعة، مؤكدا أن طهران لا تطالب بأمور غير قانونية أو غير معقولة.

وأوضح أن المطالب الإيرانية تشمل إنهاء العقوبات الأمريكية غير القانونية، ووقف الحصار البحري وسياسة الإقصاء الاقتصادي، إلى جانب إنهاء الحرب على جميع الجبهات قبل الدخول في أي مفاوضات.

واعتبر المتحدث الإيراني أن الهجوم الأمريكي على بلاده خلال المفاوضات يمثل «التصرف الأكثر افتقارا إلى المنطق»، واصفا إياه بأنه انتهاك للقانون الدولي وجريمة، متسائلا عن مبررات استهداف دولة مرتين خلال أقل من تسعة أشهر، في الوقت الذي تجري فيه محادثات للتوصل إلى تسوية.

وانتقد تراجع واشنطن عن تفاهمات إسلام آباد، خاصة أن التفاهم لم يصمد أكثر من أسبوعين، مشككا في مدى جدية الولايات المتحدة في الالتزام بتعهداتها التفاوضية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن موقف بلاده من المفاوضات واضح، وأن «خطة اليومين» لا تزال قائمة، باعتبارها مقترحا يتيح، وفق الرؤية الإيرانية، إعادة الأمن إلى مضيق هرمز والخليج العربي، وفتح الطريق أمام بدء عملية تفاوضية جديدة.

واختتم بقائي تصريحاته بدعوة الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار حاسم، مؤكدا أن الكرة باتت في ملعب واشنطن، وأن عليها تحديد موقفها من المبادرة الإيرانية ومطالب طهران.