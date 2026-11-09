الصين: نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع إيران

قال المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، خلال محادثات مع نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، إن بكين تتطلع لتعزيز علاقاتها مع طهران.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إلى أن تشاي التقى ⁠كني في إيران.

ويزور المبعوث الصيني إيران وسلطنة عُمان والسعودية خلال الشهر الجاري، في وقت تكثف فيه بكين جهودها لتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال تشاي إنه ينبغي "التركيز على الحلول السياسية بروح عقلانية وعملية، وتعزيز استعادة الاستقرار والتنمية ‌في ⁠المنطقة في أقرب وقت ممكن".

وخلال اجتماعات منفصلة مع مسئولين إيرانيين وسعوديين في مجال الأمن القومي، قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، ⁠إن على جميع الأطراف في صراع الشرق الأوسط التركيز على الحلول السياسية بدلا من اللجوء ⁠إلى السلاح مجددا.

فيما قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، في وقت سابق، إن الصين ⁠مستعدة للعمل مع الدول الأفريقية لمعالجة التداعيات المترتبة على صراع الشرق الأوسط.