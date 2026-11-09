روسيا تقصف محطات كهرباء أوكرانية وسفينة بالبحر الأسود

أعلنت موسكو، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية قصفت ثلاث محطات كهرباء فرعية في أنحاء أوكرانيا الليلة الماضية، كما قصفت سفينة شحن في البحر الأسود قالت موسكو إنها تزود أوكرانيا بالأسلحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها استهدفت محطات كهرباء فرعية في مقاطعات كييف ودنيبروبتروفسك وتشيركاسي وفينيتسا، بالإضافة إلى ضرب مصنع "جلوبين" في مقاطعة بولتافا، بحسب موقع «العربية.نت» الإخباري.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود جنوب غربي أوديسا، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "في البحر الأسود جنوب غربي أوديسا، تم ضرب سفينة شحن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية".

يأتي ذلك فيما أعيد فتح الجسر الشمالي في العاصمة الأوكرانية كييف أمام حركة المرور، مع فرض قيود، بعدما تعرض لأضرار جراء هجمات روسية بالصواريخ والطائرات بدون طيار (درونز).

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ذلك عبر تطبيق تيليجرام، عقب إجراء خبراء فحصاً فنياً للجسر. وجرى فتح حارة مرورية واحدة من الضفة اليسرى إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، مقابل فتح حارتين في الاتجاه المعاكس.

وتقسم مياه نهر دنيبرو مدينة كييف، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، إلى ضفتين، ويؤدي أي تعطيل لحركة المرور على الجسور إلى اضطراب كبير في الحياة اليومية بالمدينة.

وتعرض الجسران الرئيسيان اللذان يعبران نهر دنيبرو في كييف، ويشكلان شريانين رئيسيين لحركة النقل في المدينة، لهجمات روسية متكررة خلال الأسابيع الأخيرة.

ويقول الجيش الروسي إن الجسر يُستخدم أيضاً في نقل القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، مستنداً إلى ذلك في تبرير الهجوم.

وفي غضون ذلك، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحكومة بإعداد تدابير محددة تحسباً لشن هجمات روسية أخرى على البنية التحتية للنقل في كييف، وذلك "لضمان استمرار عمل نظام النقل العام في المدينة بسلاسة وبصورة موثوقة، في حال حدوث اضطرابات في خدمة مترو الأنفاق أو وقوع مشكلات في الجسور الممتدة فوق نهر دنيبرو".

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام، أنه كلف رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي بتقديم خطة لإتاحة استخدام وسائل النقل العام في المدينة مجانا، إلى جانب ضمان توفير عدد كافٍ من الحافلات الاحتياطية لمدينة كييف.