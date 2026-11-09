مقتل 14 على الأقل في حريق بمبنى شاهق في الصين

جوني ديب يحاول العودة إلى شباك التذاكر بقوة عبر حملة إعلانية ضخمة قبل عرض فيلمه

ياسمينا العبد: ابتعدنا عن القوالب التقليدية في رومانسية ولا كان على البال.. والفيلم اعتمد على البساطة والعفوية