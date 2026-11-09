مقتل 14 على الأقل في حريق بمبنى شاهق في الصين

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم، إثر اندلاع حريق في مبنى شاهق الارتفاع بشمال الصين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات المحلية القول، اليوم الاثنين، إن الحريق اندلع أمس، في مدينة تاييوان بإقليم شانشي شمالي البلاد.
وأفادت (شينخوا) بنقل 38 شخصا إلى المستشفى.
ولم يعرف في البداية السبب وراء اندلاع الحريق.
يذكر أن حريقا مماثلا كانت قد شهدته المدينة نفسها في مارس الماضي، قد أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وفي العام الماضي، أسفر حريق في هونج كونج عن مقتل 168 شخصا، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإجراء عمليات تفتيش أمنية على المباني الشاهقة على مستوى البلاد.