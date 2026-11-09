استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.

وجاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح سعرها بين 11 إلى 18 جنيها.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 17 إلى 21 جنيها.

واستقرت أسعار البصل الأبيض جنيهاً لتتراوح بين 17 إلى 21 جنيها.

وثبتت أسعار الكوسة لتتراوح بين 8 و 15 جنيها.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء ما بين 15 إلى 25 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الباذنجان جنيهان للتتراوح ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

أما أسعار الفلفل الرومي سجلت ما بين 9 إلى 13 جنيها.

وارتفعت أسعار الفلفل الحامي جنيهان لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيهًا.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 6 إلى 9 جنيهات.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 إلى 13 جنيهًا.

جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

سعر برتقال ابو سرة سجل من 13 إلى 19 جنيهًا.

أسعار الليمون البلدي من 12 إلى 20 جنيهًا.

أسعار اليوسفي من 8 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الكيوى من 50 إلى 200 جنيه.

أسعار التين البرشومي من 18 إلى 22 جنيها.

أسعار الكانتلوب من 10 إلى 16 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الرمان من 15 إلى 35 جنيهًا.