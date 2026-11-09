نور النبوي: فيلم ولا كان على البال رومانسي لايت يشبه الجيل الحالي ويحاكي نمط السينما قبل 20 عاما

قال الفنان نور النبوي، إن فيلم فيلم «ولا كان على البال» يستحضر الرومانسية الخفيفة التي ميزت الأعمال السينمائية قبل عشرين عاما ولكن بصياغة تواكب طريقة الجيل الحالي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس المذاع عبر «dmc» أن الفيلم يعبر عن جيلهم بصورة حقيقية، لافتا إلى أن المخرج أحمد عماد والكاتب إياد صالح استهدفا منذ بداية كتابة العمل تقديم فيلم رومانسي خفيف يحاكي نمط الأفلام التي كانت تُقدم قبل 20 عاما.

ولفت إلى اكتشاف صناع العمل أن الشباب في الوقت الحالي لا يفضلون المبالغة والتصنع في المشاعر العاطفية المفتعلة.

وأشار إلى توجهه برفقة مؤلف العمل إياد صالح لمشاهدة عرض «ستاند أب كوميدي» لمروان المسلماني، قبل ظهور فكرة الفيلم، لافتا إلى نزوله إلى كواليس المسرح عقب انتهاء العرض وأبلغ مروان بأنهما سيقدمان فيلما معا في المستقبل.

وأضاف أن مشروع فيلم «ولا كان على البال» ظهر للنور بعد مرور ستة أشهر فقط من أول لقاء.

من جانبه، أشار الفنان الشاب مروان المسلماني، إلى تعامله مع حديث النبوي في الكواليس باعتباره مجرد دعابة ولم يأخذه على محمل الجد ولكنه فوجئ لاحقا بتلقي اتصال والجلوس مع المخرج أحمد عماد لترشيحه للفيلم.

وحقق فيلم «ولا كان على البال» أمس مليون و625 ألف جنيه، ليحافظ بذلك على صدارة شباك التذاكر، ويصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 19 مليونا و478 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، وبطولة نور النبوي، وياسمينا العبد، وأشرف عبدالباقي، وتدور أحداثه في قلب مدينة الأقصر، حول «حسن» الذي يجد نفسه في مغامرة رومانسية كوميدية، عندما يطلب منه رجل أعمال التقرب من ابنته الجميلة «يارا» وكسب ودها، بهدف استمالة مشاعرها، مقابل مساعدته في تحقيق هدف يسعى إليه، لتتشابك المشاعر والمصالح في سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات غير المتوقعة.