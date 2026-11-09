أوروبا تعتزم حضور مفاوضات أبو ظبي رغم تمسك موسكو بالصيغة الثلاثية

يعتزم ممثلو دول "الترويكا الأوروبية"، التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حضور المفاوضات الثلاثية بشأن تسوية الصراع الروسي الأوكراني في أبو ظبي، حسبما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية عن مصادر.

وبحسب للصحيفة، من المتوقع أن تتمثل دول "الترويكا الأوروبية" في المفاوضات على مستوى مستشاري الأمن القومي، ونقلت عن مسئول ألماني لم تكشف هويته قوله إن اجتماع أبو ظبي سيكون "اجتماعا تمهيديا"، يعقبه "اجتماع إضافي"، على أن يتم تحديد الصيغة النهائية "مع تقدم سير المفاوضات".

وأكد المسئول أن مستشاري الأمن القومي لن يشاركوا على الأرجح بشكل مباشر في المفاوضات، بل سيكتفون "بالتواجد على مقربة من مكان انعقادها".

ومن المقرر أن تعقد المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الروسية الأوكرانية يومي 10 و11 نوفمبر في أبو ظبي، برئاسة المستشار بالكرملين، فلاديمير ميدينسكي، للوفد الروسي.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات ستتناول الضمانات الأمنية المتبادلة لروسيا وأوكرانيا، مؤكدا استحالة مشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية في مفاوضات أبو ظبي، نظرا إلى الاتفاق المسبق على عقدها بصيغة ثلاثية.

وفي المقابل أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرجي شويجو، أن موسكو تثمن جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

وقال شويجو، في الاجتماع السنوي الرابع عشر لأمناء مجالس الأمن في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة: "نرى جهوداً حقيقية واهتماماً من جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفريقه فيما يتعلق بالسلام في أوكرانيا. ونحن نقدر ذلك بالتأكيد".

في الوقت نفسه، أكد شويجو "استمرار عملية عسكرة أوروبا، وتزايد النفقات العسكرية". مضيفاً "تُستخدم التدريبات العسكرية لمحاكاة هجوم باتجاه الشرق بشكل واضح. وفي بولندا ودول البلطيق، يجري تحديث وتوسيع البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو بشكل منهجي. وبالتزامن مع ذلك، تجري عمليات استطلاع تقني لأراضي روسيا وبيلاروس، وتتكرر الاستفزازات في المناطق الحدودية"، بحسب موقع العربية. نت الإخباري.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن حرب أوكرانيا ستنتهي قريبا، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أمس الأحد.

وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة": "أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الحرب، وأعتقد أن ذلك سيحدث، وأن أوكرانيا ستنتهي بحدود جغرافية مختلفة بعض الشيء".

وأضاف ترامب أن أكبر عقبة أمام تحقيق السلام هي "الكراهية الشديدة" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب إنه تربطه علاقات جيدة بكلا الرئيسين.

وأضاف ترامب: "أعتقد أن هذه الحرب ستنتهي، وستنتهي قريبا. والسبب الوحيد وراء انتهائها هو أنا".