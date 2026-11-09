تتجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، مع انطلاق اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع، التي تستمر يومين، وسط ملفات دولية شديدة التعقيد، في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، ومستقبل المفاوضات لإنهاء الصراع، إلى جانب احتمالات استئناف الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

وذكرت شبكة "فرانس 24" الفرنسية أن القوى الأوروبية تعتزم الضغط على الولايات المتحدة من أجل ضمان التوصل إلى تسوية عادلة للحرب في أوكرانيا، تحول دون فرض شروط غير مواتية على كييف، فضلا عن دفع واشنطن إلى تجنب أي تصعيد عسكري جديد ضد طهران، بما يهدد استقرار المنطقة وحركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

ويشارك في الاجتماعات وزراء خارجية الدول السبع، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، وسط ترقب لمواقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي من المقرر أن يحضر فعاليات الاجتماع على مدار يوميه، بخلاف اجتماع مارس الماضي الذي شارك في يوم واحد منه فقط.

أوكرانيا.. مخاوف أوروبية من تسوية بشروط روسية

تتصدر الحرب الروسية الأوكرانية جدول أعمال الاجتماعات، بالتزامن مع الاستعداد لعقد محادثات بوساطة أمريكية بين موسكو وكييف في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الثلاثاء والأربعاء، بهدف بحث سُبل إنهاء الحرب.

وتخشى العواصم الأوروبية من أن تؤدي التحركات الأمريكية إلى التوصل إلى اتفاق سلام على حساب المصالح الأوكرانية، أو ممارسة ضغوط على كييف لقبول شروط لا تضمن أمنها وسيادتها على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحات لإذاعة "RTL"، أن الأوروبيين سيكون لهم حضور في المفاوضات المرتقبة، مشيرا إلى مشاركة فرنسا في محادثات أبو ظبي.

وتأتي هذه التحركات بعدما أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية إبرام اتفاق كبير مع روسيا، لا يقتصر على الحرب في أوكرانيا وإنما يمتد إلى قضايا أوروبية أوسع، مخاوف بشأن احتمالات حدوث تحول في السياسة الأمريكية تجاه موسكو.

كما تحدث جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي وصهره، عن عمل واشنطن على وضع تصور أوسع للأمن الأوروبي، يهدف إلى تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم، وهو طرح قوبل سابقا بتشكك من جانب عدد من الدول الأوروبية.

إيران ومضيق هرمز.. أوروبا تخشى تداعيات التصعيد

ويأتي الملف الإيراني في مقدمة القضايا المطروحة أيضا، مع استمرار واشنطن في عدم استبعاد تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، بما في ذلك استهداف موقع (جبل الفأس)، الذي تشتبه الولايات المتحدة في ارتباطه بالبرنامج النووي الإيراني، بينما تنفي طهران كونه منشأة نووية.

وفي المقابل، تسعى الدول الأوروبية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية، بما يسمح بعودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة عالميا.

وكان ترامب قد صرح، الجمعة، بأن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع الإيرانيين، مضيفا أنهم "يريدون التوصل إلى اتفاق بشدة"، في إشارة إلى استمرار المسار التفاوضي رغم الخلافات القائمة بين الجانبين.

تمويل إصلاح مفاعل تشيرنوبل وتحركات لمكافحة تهريب المخدرات

وعلى هامش اجتماعات مجموعة السبع، تستضيف وزارة المالية الفرنسية، اليوم الاثنين، مؤتمرا للمانحين بهدف جمع التمويلات اللازمة لإصلاح القبة الواقية للمفاعل النووي الذي تعرض للانفجار في محطة تشيرنوبل الأوكرانية عام 1986، بعدما تضررت جراء ضربة روسية خلال العام الماضي.

وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة المالية الفرنسية، تبلغ الاحتياجات التمويلية للمشروع نحو 500 مليون يورو، بينما لم يتم جمع سوى ما يزيد قليلا على نصف المبلغ المستهدف، مع تحديد ربيع 2027 موعدا نهائيا لاستكمال التمويل.

وفي سياق متصل، تستعد مدينة مارسيليا لإطلاق شبكة تضم 14 ميناء عالميا، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة تهريب المخدرات، الذي أصبح أحد أبرز التحديات الأمنية التي تواجه المدينة الساحلية الفرنسية.

روبيو يتجنب التعليق على خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

وتكتسب مشاركة روبيو أهمية إضافية، باعتبارها أول زيارة خارجية له منذ انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي تكبد فيها الجمهوريون خسائر كبيرة، وأدت إلى انتقال السيطرة على مجلسي الكونجرس إلى الديمقراطيين.

ورفض وزير الخارجية الأمريكي التعليق مباشرة على نتائج الانتخابات، مكتفيا بالقول إن انقسام السلطة بين الحزبين ليس أمرا غير معتاد في الولايات المتحدة.

كما أكد عدم قلقه بشأن الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا، مشيرا إلى ثقته في التقييمات الأمنية التي تلقاها من المسئولين الأمريكيين الموجودين على الأرض بشأن سلامة مشاركته في اجتماعات باريس.

وتعكس أجندة اجتماع مجموعة السبع حجم التحديات التي تواجه التنسيق بين واشنطن والعواصم الأوروبية، في ظل تباين الرؤى بشأن مستقبل الحرب في أوكرانيا، والتعامل مع إيران، ومستقبل الترتيبات الأمنية الأوروبية، بما يجعل نتائج الاجتماعات مؤشرا مهما على اتجاه العلاقات عبر الأطلسي خلال المرحلة المقبلة.