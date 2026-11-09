النائب عصام هلال: تطوير أداء الأئمة وتنمية أصول الوقف أساس تعزيز دور الأوقاف المجتمعي

أكد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في بناء الإنسان والحفاظ على أصول الوقف وتنميتها، مشددا على ضرورة التعامل مع ملفي نشر الفكر الوسطي وتطوير أداء الأئمة والواعظات، وإدارة واستثمار أموال الوقف، من خلال رؤية واضحة وخطط عملية قابلة للتنفيذ والتقييم.

وقال هلال، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، إن مواجهة الفكر المتطرف لا تتحقق من خلال الخطاب التقليدي وحده، وإنما تتطلب إعداد إمام مؤهل يمتلك العلم والوعي والقدرة على مخاطبة المواطنين، خاصة فئة الشباب، بلغة العصر، مؤكدا ضرورة وضع خطة واضحة ومستمرة للتدريب والتأهيل، والاهتمام بالبرامج العلمية والتكنولوجية، مع قياس أثر هذه البرامج على مستوى أداء الأئمة داخل المساجد والمجتمع.

وفيما يتعلق بإدارة واستثمار أصول الوقف، شدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على أن أموال الوقف ليست مجرد أصول عقارية أو مالية، وإنما تمثل أمانة وحقا للأجيال القادمة، الأمر الذي يستوجب إجراء حصر شامل ودقيق لهذه الأصول، والعمل على تعظيم العائد من استثمارها، والتوسع في الشراكات الاستثمارية الجادة، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والحوكمة وحماية أموال الوقف.

وطرح النائب تساؤلا حول العائد التنموي الحقيقي الذي يعود على المجتمع من استثمارات صندوق الوقف، وكيفية توجيه جزء من هذا العائد لدعم قطاعات التعليم والصحة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد عصام هلال أن المرحلة الحالية تتطلب أكثر من مجرد وضع خطط على الورق، مشيرا إلى ضرورة وجود برنامج زمني محدد، ومؤشرات أداء واضحة، وآليات للمحاسبة على النتائج.

واختتم النائب عصام هلال عفيفي حديثه بالتأكيد على أن المجتمع يحتاج إلى إمام مستنير يسهم في بناء الوعي وحماية العقول، بالتوازي مع إدارة رشيدة تحافظ على أموال الوقف وتنميها، بما يجعل الوقف أداة حقيقية للتنمية وخدمة المجتمع.