إصابة 8 معلمات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مطروح - السلوم الدولي

تعرضت 8 معلمات للإصابة؛ إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مطروح - السلوم الدولي، وذلك أثناء ذهابهن لإحدى المدارس بمدينة سيدي براني.

كان مستشفى سيدي براني المركزي قد استقبلت 8 معلمات، تعرضن لإصابات مختلفة ما بين جروح، وكسور، ورضوض، وكدمات، وذلك جراء تعرض سيارة ميكروباص، كن يستقللنها، أثناء ذهابهن إلى عملهن بإحدى مدارس مدينة سيدي براني، غرب مدينة مرسى مطروح بحوالي 120 كيلومترا.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابات ميدانيا في مكان الحادث، ونقلهن بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى سيدي براني المركزي، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.