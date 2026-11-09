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أعلنت شركة «إنفيديا» الأمريكية فتح تحقيق مستقل بشأن تقارير إعلامية تتحدث عن علاقة عاطفية مزعومة بين رئيسها التنفيذي جنسن هوانج وسيدة صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، وسط مخاوف من تداعيات القضية على الأمن القومي الأمريكي وقطاع التكنولوجيا.

وبحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، تتعلق الاتهامات باحتمال استغلال العلاقة الشخصية في عملية استخباراتية تستهدف الوصول إلى معلومات حساسة في قطاع أشباه الموصلات، باستخدام ما يُعرف بأسلوب «مصيدة العسل».

وفي تطور متصل، أقر هوانج بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، وقدم اعتذارًا إلى زوجته وأبنائه والعاملين بالشركة، مؤكدًا تحمله مسؤولية تصرفاته والتزامه بمواصلة قيادة «إنفيديا».

من جانبها، نفت الصين الاتهامات، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، التقارير المتعلقة بوجود جاسوس صيني بأنها افتراءات وتشويه لا أساس لهما، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وأثارت القضية تساؤلات بشأن انعكاساتها المحتملة على أسهم شركات التكنولوجيا، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه «إنفيديا» في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وتصاعد المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

وتترقب الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية نتائج التحقيق المستقل، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت القضية ستظل في إطار أزمة شخصية وإدارية أم ستتطور إلى ملف أمني أوسع.