 ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع الحديد والصلب في تركيا إلى 3 قتلى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع الحديد والصلب في تركيا إلى 3 قتلى

وكالات
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 3:09 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 3:09 م

قال ديوان حاكم ولاية إزمير التركية إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب 14 وفُقد عشرة آخرون جراء انفجار وقع اليوم الاثنين، بمصنع للحديد والصلب في غرب البلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، ذكر ديوان حاكم الولاية الساحلية أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، في مصنع هاباش للحديد والصلب بمنطقة علي آغا.

وكشفت النتائج الأولية أن الحادث وقع عندما انكسرت رافعة علوية وسقطت داخل فرن أثناء عملية صب الفولاذ السائل.

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية محلية أعمدة كبيرة من الغبار الرمادي تتصاعد فوق المصنع.

وذكر البيان أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة في الولاية لتلقي العلاج، وهناك ثلاثة من بين 14 مصابا في حالة خطيرة.

وتجري عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى الأشخاص العشرة الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض بعد الانفجار.

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