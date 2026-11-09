الممثل البريطاني راسل براند مهدد بالسجن لسنوات طويلة بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي

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يواجه الممثل البريطاني راسل براند، اليوم الاثنين، تبعات الاعتداءات الجنسية المتهم بارتكبها بعيدا عن الأضواء، في وقت بنى فيه حياته العامة على التفاخر بمغامراته الجنسية.

وقد يواجه براند، البالغ من العمر 51 عاما، عقوبة سجن طويلة، بعد إدانته باغتصاب امرأة والاعتداء جنسيا على ثلاث نساء أخريات.

وأكد الممثل الكوميدي البريطاني، المعروف بعروضه الكوميدية الجريئة ومعاناته مع إدمان المخدرات والكحول، براءته، قائلا إن "جميع علاقاته كانت بالتراضي".

لكن هيئة محلفين، ضمت ثمانية رجال وأربع نساء، أدانته بالاعتداء على أربع من أصل ست نساء وجهن إليه اتهامات تعود إلى عام 2004.

وتمت تبرئته من تهمتي اغتصاب وتهمة الشروع في اعتداء غير لائق.