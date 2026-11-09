إستونيا تتهم روسيا بإرهاب الدولة وسط هجمات سيبرانية تستهدف متاجر أوروبية

دعت إستونيا الدول الأوروبية إلى التوقف عن وصف الهجمات الروسية المشتبه بها بأنها «حوادث هجينة»، مطالبةً بتصنيف أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية والحرائق المتعمدة باعتبارها إرهابًا ترعاه الدولة.

وقال وزير الداخلية الإستوني، إيجور تارو، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، إن روسيا تواصل استهداف أوروبا بعمليات عدائية دون الوصول إلى مستوى المواجهة العسكرية التقليدية، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تطال البنية التحتية الحيوية والمنشآت المرتبطة بالدفاع.

وأضاف تارو: «مصطلح الحرب الهجينة متساهل للغاية في وصف ما يحدث، فالأمر يتعلق بإرهاب ترعاه الدولة».

واستشهد الوزير بحريق متعمد استهدف شركة «ميلريم روبوتيكس» الإستونية المتخصصة في صناعة الروبوتات الدفاعية خلال أغسطس الماضي، موضحًا أن السلطات ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم خلال ساعات، وأنهم جُنّدوا في البداية من جانب روسيا لتنفيذ الهجوم.

وفي سياق متصل، شهدت عدة دول أوروبية موجة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أنظمة التبريد في متاجر السوبر ماركت، ما أدى إلى تعطل أنظمة التبريد وارتفاع درجات حرارة الثلاجات، وتكبّد خسائر تُقدّر بملايين اليوروهات.

وطالت الهجمات نحو 100 متجر في بلجيكا ولوكسمبورغ وفنلندا وأيرلندا والسويد، بعد حادثة إلكترونية منفصلة استهدفت نحو 700 متجر في فرنسا خلال الشهر الماضي، إلى جانب هجوم واسع النطاق طال مجموعة «أهولد ديلهايز» التجارية.

ووصف المفوضية الأوروبية هذه الهجمات بأنها تهديد للأمن الغذائي في أوروبا.

وأكد تارو أن السلطات الإستونية تحقق في الهجمات الأخيرة وتدرس نقاط الضعف المحتملة التي يمكن للقراصنة استغلالها، مشددًا على أن تحديد الجهة المسؤولة يتطلب جمع الأدلة والبيانات اللازمة.

وأشار إلى أن روسيا تقف، وفق تقديراته، وراء نحو 90% من التهديدات الأمنية الداخلية في إستونيا، مقابل 5% للصين، فيما تعود النسبة المتبقية إلى جهات أخرى.

كما دعا الوزير الدول الأوروبية إلى تعزيز استعداداتها لمواجهة التهديدات الروسية، بما في ذلك دراسة وقف إصدار تأشيرات سياحية للمواطنين الروس، وهي خطوة سبق أن طالبت بها إستونيا.

من جانبه، حذّر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من تزايد صعوبة التمييز بين الحرب الهجينة والحرب السيبرانية والاستفزازات على الحدود الأوروبية مع روسيا، مؤكدًا أن التهديدات الروسية مرشحة للتصاعد، وأن دول البلطيق وبولندا تأتي في مقدمة الدول المستهدفة.

وفي تطور لاحق، شهدت أوروبا في الثاني من نوفمبر موجة ثانية من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أنظمة تبريد متاجر السوبر ماركت، وطالت أكثر من 100 متجر.