لافروف: أمن روسيا وأوكرانيا والاستقرار الإقليمي يتصدر جدول مفاوضات أبو ظبي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن المحادثات المقررة في أبو ظبي ستبدأ بمناقشة القضايا الأمنية المتعلقة بروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الوضع الأمني العام في المنطقة.

كما أعلن وزير الخارجية الروسي عن ترحيب موسكو بالخطوة الأمريكية التي تقضي بتقديم ملف الضمانات الأمنية إلى صدارة جدول أعمال الجولة المقبلة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، المقرر عقدها في أبو ظبي يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

وقال لافروف إن الجانب الأمريكي، ممثلا بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أدرك أن مسائل الأمن باتت تحظى بأهمية محورية في مسار التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الأجندة المتفق عليها ستبدأ بمناقشة ضمانات أمن روسيا وأوكرانيا والاستقرار الإقليمي بشكل عام، وهو نهج تدعمه موسكو بالكامل باعتبار أن الهدف النهائي هو التوافق على المبادئ الأساسية التي ستقود إلى تسوية شاملة ودائمة للأزمة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي سياق متصل، برر الوزير الروسي مشاركة نائبه سيرجي ريابكوف في هذه المحادثات إلى جانب ميخائيل جالوزين، واصفا ذلك بأنه أمر "طبيعي تماما" نظرا لخبرة ريابكوف الطويلة في ملفات الأمن الأوروبي وشمال الأطلسي ونزع السلاح ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ما يجعله مؤهلا لمعالجة الجوانب التقنية والأمنية المعقدة التي ستمثل محور النقاشات القادمة.

كان الكرملين قد أعلن أن المستشار بالكرملين، فلاديمير ميدينسكي، ونائبي وزير الخارجية الروسي ريابكوف وميخائيل جالوزين سيمثلون روسيا في مفاوضات أبو ظبي المرتقبة حول أوكرانيا.