ستشهد خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان، جراء انهيار كتلة رملية فوق خيام تئوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في فاجعة جديدة تعكس المخاطر التي يواجهها آلاف النازحين في ظل انعدام أماكن الإيواء الآمنة وتفاقم الأوضاع الإنسانية مع دخول فصل الشتاء.

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة من تزايد مخاطر انهيار الكتل الرملية والتربة غير المستقرة، لا سيما في المناطق التي أقيمت فيها خيام النازحين بالقرب من المنحدرات والتجمعات الترابية، مع هطول الأمطار وتأثر القطاع بالمنخفضات الجوية.

وقالت المديرية إن الحادثة تمثل فاجعة إنسانية تستدعي تدخلا عاجلا لتوفير أماكن إيواء آمنة، وإبعاد خيام النازحين عن المواقع المهددة بالانهيار، محذرة المواطنين من إقامة خيامهم أو البقاء بالقرب من الكتل الرملية المرتفعة، خصوصا خلال فترات تساقط الأمطار.

وفي أعقاب الحادثة، حذر مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة وشيكة جراء احتمال انهيار عشرات المباني المتصدعة فوق رؤوس ساكنيها، في ظل استمرار تداعيات العدوان والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية العمرانية في القطاع.

وحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسئولية عن تداعيات الكارثة الإنسانية واستمرار جرائم الاحتلال، مستنكرا ما وصفه بالتخاذل من اللجنة الوطنية المعنية بإدارة شئون القطاع.

ووجه نداء عاجلا إلى المؤسسات الدولية والجهات المعنية للتحرك الفوري والضغط من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات، مؤكدا أن إصدار البيانات لا يعفي الجهات المعنية من مسئولياتها، وأن المطلوب تحرك عملي وميداني على المستويين المادي والمعنوي.

وتأتي هذه الفاجعة في وقت يواجه فيه النازحون في قطاع غزة ظروف إيواء بالغة الصعوبة، مع اضطرار أعداد كبيرة منهم إلى السكن في خيام ومناطق غير مهيأة، تفتقر إلى مقومات الحماية من الأمطار والبرد ومخاطر الانهيارات.

كما تتفاقم المخاطر مع دخول فصل الشتاء، إذ تزيد الأمطار من هشاشة الأراضي والتجمعات الرملية، فيما تشكل المباني التي تضررت بفعل القصف والعدوان تهديدا إضافيا لحياة السكان، خصوصا مع استمرار وجود عائلات داخل مبانٍ متصدعة أو في محيطها.