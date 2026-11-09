حذرت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، الدكتورة سماح حمد، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، منوهة أن نحو 2.1 مليون فلسطيني، هم إجمالي سكان القطاع، يحتاجون إلى الحماية والمساعدات الإنسانية لمواجهة الظروف الجوية القاسية.

وقالت حمد، خلال مؤتمر صحفي بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، إن أكثر من 65% من الأسر الفلسطينية تعيش في خيام ومآوٍ مؤقتة، في ظل تضرر أو تدمير أكثر من 370 ألف وحدة سكنية، ما يزيد من معاناة النازحين ويضاعف احتياجاتهم مع حلول فصل الشتاء.

وأوضحت أن نحو 30% من مواد الإغاثة والإيواء لا تزال عالقة على المعابر، ولا تصل إلى القطاع بالسرعة والكميات المطلوبة، مشيرة إلى أن المتاح من مستلزمات الاستجابة الشتوية لا يتجاوز 10% من المستويات المسجلة خلال السنوات الماضية، رغم الارتفاع المتواصل في حجم الاحتياجات الإنسانية.

وفيات بسبب البرد والأمطار ومخاوف من انهيار المباني

وكشفت وزيرة التنمية الاجتماعية عن تسجيل وفاة طفل نتيجة البرد، إلى جانب استشهاد أربعة فلسطينيين جراء انهيار مبنى في دير البلح بسبب الأمطار والظروف الجوية.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 4 آلاف مبنى آيل للسقوط في مختلف أنحاء القطاع، تقيم في عدد منها آلاف الأسر النازحة، في ظل غياب البدائل السكنية الأكثر أمانًا.

وشددت حمد على أن مواجهة الأزمة الشتوية لا تقتصر على توفير التمويل، بل تتطلب ضمان دخول مواد الإغاثة والإيواء ومستلزمات الشتاء ومواد إصلاح المساكن إلى قطاع غزة، بما يتيح توفير الحماية اللازمة للسكان.

- تحركات فلسطينية لتوفير المساعدات الشتوية

وأكدت الوزيرة استمرار اتصالات الحكومة الفلسطينية مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين والأمميين، بهدف توجيه التمويل والموارد إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها الإيواء والحماية وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي، إلى جانب تعزيز الاستجابة الإنسانية لمواجهة تداعيات فصل الشتاء.

وجددت التأكيد على ضرورة تسريع إدخال المساعدات والمستلزمات الأساسية إلى القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجه السكان، وتزايد المخاطر المرتبطة بالبرد والأمطار وتدهور أوضاع المساكن.