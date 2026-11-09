طهران: لا يمكننا الوفاء بالتزاماتنا تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل الظروف الراهنة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده لا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنها لا تستطيع تنفيذ التزاماتها بالآلية المعتادة في ظل الظروف الراهنة، التي قال إنها نتجت عن الأعمال العدائية الأمريكية والإسرائيلية، والتي تسببت في تعطيل تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالضمانات النووية.

وجاءت تصريحات بقائي تعليقاً على مطالبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بزيارة المنشآت النووية الإيرانية، حيث شدد على أن طهران لم تعلق التزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار، وأنها واصلت احترام تعهداتها.

وقال بقائي، إن الأطراف التي ارتكبت أعمالاً عدائية وأعاقت تنفيذ ترتيبات الضمانات النووية يتعين عليها تحمل مسئولية أفعالها، مشيراً إلى أن الظروف المفروضة على إيران تحول دون تنفيذ التزاماتها بالصورة المعتادة.

وأوضح المتحدث الإيراني، أن عملية تفتيش أُجريت مؤخراً في محطة بوشهر للطاقة النووية، لافتاً إلى استمرار التواصل المهني بين البعثة الإيرانية في فيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما يتعلق بالتقارير المتداولة بشأن تقديم قطر مقترحاً نووياً، قال بقائي إن إيران طرحت مقترحاً خاصاً بها يتضمن خطة من يومين، مؤكداً أن المقترح لا يزال قائماً.

وعن التقارير التي تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة أموالاً للحصول على معلومات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتسريبها، اعتبر بقائي أن واشنطن تتناقض مع تصريحاتها السابقة التي أعلنت فيها تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، بينما تواصل، بحسب قوله، إنفاق الأموال للحصول على معلومات بشأنه.

واتهم المتحدث الإيراني الولايات المتحدة بالسعي إلى إبقاء ما وصفه بـ«الادعاءات الكاذبة» بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمي، وتصويره باعتباره مصدر تهديد أمني، معرباً عن شكوكه في قدرة واشنطن على إقناع المجتمع الدولي بهذه الرواية.