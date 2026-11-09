 دقيقة حداد في مجلس الشيوخ حدادا على أرواح ضحايا حادث قطاري العياط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دقيقة حداد في مجلس الشيوخ حدادا على أرواح ضحايا حادث قطاري العياط

صفاء عصام الدين وعلي كمال
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 11:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 12:06 م

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، صباح اليوم الاثنين، بكلمة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد الذي قدم العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث العياط، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ودعا المجلس لـ"الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ضحايا الحادث".

وقال رئيس مجلس الشيوخ في كلمته "بقلوبٍ يملؤها الحزنُ والأسى تابعنا بالأمسِ الحادثَ الأليمَ الذي شهدته منطقةُ العياط بمحافظة الجيزة.. إِثر تصادمِ قطارينِ وخروجِ عددٍ من العرباتِ عن القضبان وهو ما أسفرَ عن وقوعِ ضحايا ومصابين.

وقد هَرَعَت أجهزةُ الدولةِ ووزاراتُها المعنيةُ فورَ وقوعِ الحادث لتقديمِ كافةِ أوجهِ الدعم... حيث تكاملت الجهودُ الميدانيةُ لإسعافِ المصابين ورعايتِهم في موقعِ الحادث والمستشفيات وسط متابعةٍ لحظيةٍ للتطورات".

وتوجه بالعزاء لأسرِ الضحايا وقال "سائلاً المولى عز وجل أن يتغمَدَهم بواسعِ رحمته وأن يُسكِنَهم فسيحَ جناته وأن يُلهمَ أسرهم الصبرَ والسلوان ... ونرفع أكفَ التضرعِ إلى المولى عز وجل... أن يمنَّ على المصابين بالشفاءِ العاجل وأن يعيدهم إلى أسرِهم سالمين معافين".

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