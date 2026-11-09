10 إصابات جراء غارة للاحتلال قرب مفترق الصناعة غرب مدينة غزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، بجروح في قصف الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 10 مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة جراء غارة من طائرة مسيّرة للاحتلال قرب مفترق الصناعة غرب مدينة غزة.

كما قصفت مسيّرة للاحتلال سطح منزل قرب مسجد فلسطين في حي الرمال غرب مدينة غزة، كما أصيب عدد من المواطنين، في قصف مسيرة للاحتلال منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الاثنين، تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية، واستهداف المناطق السكنية وخيام النازحين في عدة مناطق من القطاع، إلى جانب عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة وبلدة المصدر وسط القطاع.

وفي أحدث التطورات الميدانية، أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات نسف مبانٍ سكنية ينفذها جيش الاحتلال شرقي مدينة غزة، فجر الاثنين، فيما امتد صدى الانفجارات إلى مناطق في المحافظة الوسطى.

وسبق ذلك، قصف مدفعي إسرائيلي بعدة قذائف ثقيلة استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة، مساء الأحد، في إطار الاعتداءات المتواصلة على المناطق الواقعة شرقي القطاع.

وفي شمال القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها باتجاه منازل وخيام المواطنين بالقرب من الخط الأصفر في مخيم جباليا، ما شكل تهديداً مباشراً لحياة السكان والنازحين في المنطقة. أما في المحافظة الوسطى، فقد دوّت انفجارات قوية خلال ساعات الليل، ناجمة عن عمليات نسف مبانٍ سكنية شرقي بلدة المصدر، بحسب مصادر محلية، فيما سُمع صدى الانفجار في مناطق أخرى من المحافظة.

وفي جنوب القطاع، شهدت مدينة خان يونس إطلاق نار مكثفاً من الآليات العسكرية الإسرائيلية، استهدف مناطق وسط المدينة وجنوبها، بالتزامن مع قصف مدفعي طال منطقة شرق بطن السمين جنوبي المدينة.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من مدينة حمد شمالي خان يونس، فيما أطلق جيش الاحتلال قنبلة إنارة في أجواء شارع السكة جنوبي المدينة.

وتجدد إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق وجنوب خان يونس خلال ساعات الليل، باتجاه خيام النازحين في وسط المدينة وجنوبها، وسط استمرار الاعتداءات العسكرية في المناطق القريبة من الخط الأصفر.