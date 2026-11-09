العراق يعزي مصر بضحايا حادث تصادم قطاري العياط ويؤكد تضامنه معها

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعباً، إثر حادث تصادم القطارين الذي وقع في محافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

وتقدمت الوزارة في بيان، بأحر التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، معربةً عن تضامن جمهورية العراق الكامل مع جمهورية مصر العربية في هذا المصاب الأليم، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الانتهاء من أعمال رفع العربات المتضررة من حادث تصادم مقدمة القطار رقم (134) بالعربة الأخيرة القطار رقم (2010)، الذي وقع أمس الأحد، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، واستعادة كفاءة السكة وإعادة تشغيل حركة القطارات بخط «القاهرة - السد العالي».

وقدمت الهيئة، في بيان اليوم، اعتذارها للركاب عن التأخيرات في عدد من الرحلات التي نتجت عن هذا الحادث، كما قدمت التعازي وصادق المواساة إلى أسر المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت هيئة السكك الحديدية قد أعلنت أمس عن وقوع حادث تصادم بين القطار رقم (134) تحيا مصر (الجيزة – الفيوم)، ومؤخرة القطار رقم (2010) (القاهرة – أسوان)، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، وأسفر عنه وفاة وإصابة عدد من الركاب، نتيجة خروج بعض العربات عن السكة.

وقامت الهيئة بدفع فرق الطوارئ والأوناش إلى مكان الواقعة لرفع آثار الحادث وتحريك باقي العربات، وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط «القاهرة – السد العالي» في الاتجاهين.