الرئيس الإيراني: خامنئي وجّه بإنهاء حالة اللاحرب واللاسلم

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، أصدر توجيهات بإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم»، مشددًا على استعداد طهران للحوار والتفاوض بما يحفظ استقلال البلاد وحقوقها، مع رفض الخضوع للضغوط أو التهديدات.

وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا»، أكد بزشكيان، في تصريحات له، استعداد إيران للدخول في مفاوضات قائمة على الاحترام المتبادل، وإنهاء القضايا العالقة بما يصون كرامتها الوطنية، قائلًا إن «بلاده تؤمن بالحوار وسيلةً لتسوية الخلافات، ولا ترى مبررًا للجوء إلى الحرب إذا أمكن انتزاع الحقوق عبر التفاوض».

وأضاف أن إيران لن تقبل سياسة فرض الأمر الواقع أو الرضوخ للقوة والترهيب، مشيرًا إلى أنه أكد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده تتمسك بالحوار القائم على العدل والمساواة، وتسعى إلى ضمان حقوقها دون الخضوع للضغوط الخارجية.

وفي السياق ذاته، استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، تجدد الحرب مع إيران في ظل استمرار المحادثات، مؤكدًا أن استئناف العمليات العسكرية يعتمد على مدى التوصل إلى اتفاق جيد.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن ترامب قوله إن العودة إلى الحرب «غير مرجحة إلى حد كبير»، مضيفًا: «سأفعل ذلك إن اقتضت الضرورة، لكننا وجهنا إليهم ضربات قاسية للغاية».

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي إن تحركات الوسطاء توقفت بسبب «الصدمة التي خلفتها نتائج الانتخابات الأمريكية»، مشيرًا إلى أن تهيئة الأجواء لاستئناف جهود الوساطة ستستغرق بعض الوقت، ما يستدعي التحلي بالصبر.

ومن المقرر أن يستقبل ترامب، الاثنين، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اجتماع مغلق بالبيت الأبيض.

وفي السياق، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المطالب الإيرانية بأنها «غير مقبولة»، معتبرًا أن المفاوضات لم تكن مثمرة حتى الآن.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، أن مضيق هرمز سيبقى تحت سيطرة طهران، ولن يُعاد فتحه قبل تلبية شروطها.