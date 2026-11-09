كشفت مصادر أمنية لموقع «والا» العبري عن رصد ضباط عسكريين أجانب، برفقة قوة عسكرية أمريكية، في محيط الحدود مع قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار الاستعدادات لنشر قوة متعددة الجنسيات داخل القطاع.

وبحسب المصادر، وافقت الحكومة الإسرائيلية على السماح للولايات المتحدة بنقل دفعة أولى من القوة، تضم نحو 250 جنديًا أجنبيًا، تمهيدًا لبدء مهامها في غزة.

وتضم قائمة الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في القوة كلًا من: إندونيسيا والمغرب وكازاخستان، التي عرضت تقديم دعم طبي ولوجستي، إلى جانب كوسوفو التي أبدت استعدادها للمشاركة في المهام الأمنية والشرطية، فضلًا عن أوغندا وألبانيا.

- خلافات بشأن المشاركة التركية ومخاوف إسرائيلية

ونقل موقع «والا» أن الضغوط التي مارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الإدارة الأمريكية لإشراك بلاده في مهام القوة داخل غزة، كانت أحد أسباب تأخر تشكيلها، في ظل سعي أنقرة إلى توسيع نفوذها الإقليمي.

وتعارض إسرائيل بشدة أي مشاركة تركية، على خلفية التوتر في العلاقات بين البلدين، ومواقف أردوغان تجاه تل أبيب، فضلًا عن استضافة تركيا قيادة حركة حماس، التي تتهمها إسرائيل بالمسئولية عن هجوم وقع قرب الخليل قبل أكثر من أسبوعين، وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.

وتتركز المخاوف الإسرائيلية، وفقًا للمصادر، على طبيعة السياسة التي قد تنتهجها واشنطن تجاه تل أبيب، واحتمالات التعجيل بنشر القوة الدولية داخل القطاع، وسط قلق من حدوث تحول في توجهات الإدارة الأمريكية نحو تبني مواقف أكثر تشددًا تجاه إسرائيل، لا سيما في أعقاب خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي.

وفي هذا السياق، حذر مصدر أمني من تداعيات وجود قوة أجنبية متعددة الجنسيات داخل غزة، قائلًا إن «الجيش الإسرائيلي قد يجد نفسه أمام واقع ميداني جديد، تكون فيه القوة الدولية أكبر عددًا من القوات الإسرائيلية الموجودة في المنطقة، ما يستدعي الاستعداد لسيناريوهات سياسية وأمنية مختلفة»، وفق مزاعمه.

- تعزيز القاعدة الأمريكية والاستعداد لإنشاء مدينة في رفح

بالتوازي مع هذه التحركات، يواصل الجيش الأمريكي نقل المركبات والمعدات العسكرية إلى قاعدة مخصصة له في جنوب قطاع غزة، بالقرب من الحدود.

وتشمل المعدات شاحنات، وسيارات جيب مدرعة لنقل القوات، ومركبات للإخلاء الطبي، وأخرى مدرعة مزودة برشاشات.

وتقع القاعدة في منشأة عسكرية إسرائيلية سُلّمت إلى القوات الأمريكية، وشهدت أعمال تطوير شملت إقامة أبراج مراقبة، وتركيب أنظمة للرصد والإضاءة، وتجديد السياج المحيط بها، مع نشر جنود أمريكيين مسلحين لتأمينها على مدار الساعة.

وفي سياق متصل، تتواصل الأعمال الهندسية التمهيدية لإنشاء ما يُعرف باسم «المدينة الإماراتية الخالية من الإرهاب» على أنقاض أجزاء من مدينة رفح، بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بهدف تجهيز موقع لاستيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين وفقًا لخطة مستقبلية.

وبحسب الموقع العبري، تنص الخطة على إخضاع الراغبين في الانتقال إلى المدينة لإجراءات تدقيق أمني مشددة، تشمل الحصول على موافقة إسرائيلية، فيما يُنتظر أن تتولى القوة الدولية تأمين المنطقة المحيطة بالمجمع السكني.

وبحسب المصادر الأمنية، ستقتصر المرحلة الأولى على استقبال عدد محدود من الفلسطينيين بعد فحصهم أمنيًا، في إطار تجربة تمهيدية للمشروع.

ومع ذلك، لم تُحدد حتى الآن مواعيد زمنية واضحة لتنفيذ المشروع، في ظل تمسك القيادة السياسية الإسرائيلية برفض إعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس ونقل إدارة القطاع إلى جهة أخرى.