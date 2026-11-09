سفارة فلسطين بالقاهرة: انطلاق الدورة الثانية لامتحان مزاولة المهنة للأطباء الفلسطينيين

استضافت سفارة فلسطين لدى مصر، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، للمرة الثانية على التوالي خلال هذا العام ، امتحان مزاولة المهنة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان من أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، وذلك ضمن دورة نوفمبر 2026، حيث جرت الامتحانات بحضور وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، والقائم بأعمال سفارة فلسطين، السفير ناجي الناجي.

وتُعقد الامتحانات على مدار جلستين، بمقر السفارة، بمشاركة قرابة ٢١٧ من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، وتأتي هذه الامتحانات في إطار حرص فلسطين على استكمال متطلبات تراخيص مزاولة المهنة لخريجي كليات الطب المختلفة المتواجدين في مصر، وتتويج مسيرتهم الأكاديمية، وتأهيلهم للعودة إلى العمل في الوطن، في ظل التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الجماعية التي طالت مختلف قطاعات ومؤسسات الشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الصحة دعم القيادة الفلسطينية لجهود ومساعي أبناء الشعب الفلسطيني الدارسين في الخارج، والعمل على تيسير السبل اللازمة لتذليل العقبات أمام التحاقهم بالكوادر الطبية الفلسطينية العاملة داخل الوطن، عقب عودتهم، بما يسهم في تعزيز المنظومة الصحية ودعم قدراتها، لا سيما في قطاع غزة.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها السفارة الفلسطينية، والتسهيلات التي قدمتها لإنجاح إجراءات عقد الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للأطباء لأداء اختباراتهم بسلاسة وطمأنينة، في ظل ظروف إنسانية وتعليمية بالغة الصعوبة.

من جانبه، ثمّن السفير ناجي الناجي الجهود التنسيقية المبذولة، وفق توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزارة الخارجية والمغتربين، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، مؤكدًا استمرار السفارة في جهودها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة، لتأهيل الكوادر الفلسطينية العاملة، ولا سيما من أبناء قطاع غزة، ومساندتهم لاستكمال تحصيلهم العلمي على أكمل وجه، ودعم صمودهم وحقهم في الحياة والمساهمة في صناعة المستقبل.

وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في رفعة الدولة الفلسطينية وبنائها، رغم التحديات والحروب التي يعانيها الشعب الفلسطيني جراء ممارسات القوة القائمة بالاحتلال، مثمنًا في الوقت ذاته الدور المصري الشقيق، وجهود مصر التي لا تدخر جهدًا في سبيل دعم الشعب الفلسطيني ومساندة قضيته العادلة.

وأشرف على متابعة لجان الامتحانات مسئول الشئون الأكاديمية والبحثية إياد أبو الهنود، ومسئول الملف الطبي الدكتور وائل أبو عون ، وموفدي وزارة الصحة الفلسطينية والمشرفين على سير امتحانات مزاولة المهنة الدكتور محمد عرار، والدكتور موسى العطاري.