الكرملين: محادثات أبو ظبي ستجري دون مشاركة الأوروبيين

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بشأن تسوية الصراع الأوكراني، ستُعقد بمشاركة وفدي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أمريكية، دون مشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "ما سيحدث في أبو ظبي، في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنت تعلم أن الأمريكيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين مع الأوروبيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية"، وفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح أن موسكو لن تناقش علنًا نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

وبشأن قمة "أبيك" (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ)، أشار بيسكوف إلى أن الدول تتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال اجتماع محتمل للرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة.

وقال بيسكوف: "يمكن أن يكون هناك مجموعة متنوعة من الأسئلة. على أي حال، سيكون الاجتماع مثيرًا للاهتمام بالفعل. وبالطبع، سوف يجذب انتباه الجميع في العالم".

وتابع: "هناك تبادل للمقترحات حول جدول أعمال محتمل للاجتماع. الأطراف تتبادل وجهات النظر حول هذه القضية".

وفي وقت سابق، أكد بوتين، خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، استعداد موسكو لاستئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا.

وستُعقد هذه المحادثات في أبو ظبي يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

وأعلن ويتكوف أن الطرفين يعتزمان مناقشة الضمانات الأمنية، وخفض التصعيد، والقضايا الإنسانية، والخطوات الإضافية نحو حل سلمي.

وأكد الكرملين مشاركة وفد روسي في المحادثات، برئاسة المستشار بالكرملين، فلاديمير ميدينسكي.

وفي وقت سابق، أعلن بيسكوف أن روسيا والصين والولايات المتحدة تعمل على تنظيم اجتماع للقادة في قمة أبيك، التي ستعقد في مدينة شنتشن الصينية في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر.

وتعد المحادثات الثلاثية المرتقبة في أبو ظبي، الرابعة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، منذ بداية العام الحالي، حيث من المقرر أن تنطلق في أبو ظبي غدا الثلاثاء في محاولة جديدة لاستئناف مسار السلام وإنهاء النزاع.

ويرأس الوفد الروسي ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، ورئيس الاستخبارات العسكرية الروسي إيجور كوستيوكوف، وعضو هيئة الأركان العامة الروسي يوري جيجارلوفسكي.

فيما يضم الوفد الأمريكي ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أما الوفد الأوكراني، فلم تُؤكد كييف رسميًا بعد قائمة ممثليها بشكل نهائي.