قتيل و14 مصابا جراء انفجار داخل مصنع للحديد والصلب غرب تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية مقتل شخص وإصابة 14 آخرين، في حصيلة أولية، جراء انفجار وقع داخل مصنع للمعادن بمدينة إزمير غرب البلاد.

وذكرت صحيفة «زمان» التركية أن الانفجار وقع في مصنع «هاباش» للحديد والصلب، بمنطقة ألياغا الصناعية، ما أسفر عن دويّ انفجار كبير وتصاعد سحب كثيفة من الدخان فوق المنشأة، وسط حالة من الذعر في المنطقة.

وعقب الحادث، دفعت السلطات التركية بفرق الإطفاء والإسعاف والشرطة والبحث والإنقاذ إلى موقع الانفجار، فيما جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة في ألياغا لتلقي العلاج.

وتسبب الانفجار في أضرار مادية وهيكلية داخل أجزاء من المصنع، كما اندلع حريق في الموقع، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء للسيطرة عليه وتنفيذ أعمال التبريد.

عمليات بحث وإنقاذ داخل المصنع

وبالتزامن مع جهود إخماد الحريق، باشرت فرق البحث والإنقاذ عمليات تفتيش موسعة داخل المنشأة وبين الأنقاض، للتحقق من احتمال وجود عمال عالقين أو ضحايا آخرين، فيما لم يُعلن حتى الآن عن سبب الانفجار.

من جانبه، أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، أن جميع الوحدات المعنية تواصل عملياتها في موقع الحادث بصورة منسقة منذ اللحظات الأولى للانفجار والحريق.

وأوضح، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فرق البحث والإنقاذ والإطفاء تواصل عملها دون انقطاع، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات.

وأشار تشيفتشي إلى أن السلطات سخّرت إمكاناتها للتعامل مع الحادث، مؤكدًا استمرار متابعة التطورات ميدانيًا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.