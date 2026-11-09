اندلاع حريق في مصفاة كينيف في مدينة كيريشي الروسية جراء هجوم بطائرة مسيرة

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قال حاكم منطقة لينينجراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، إن طائرة مسيرة استهدفت مصفاة "كينيف" في مدينة كيريشي بالمنطقة خلال الليل.

وأضاف دروزدينكو، اليوم الاثنين، "اندلع حريق، لكن تمت السيطرة عليه حاليا"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح دروزدينكو، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 113 طائرة مسيرة فوق منطقة لينينجراد خلال الليل.

وتعد مصفاة كينيف واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، حيث تتجاوز طاقتها السنوية للتكرير 20 مليون طن.

وتعرضت المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا لعدة هجمات أوكرانية خلال العامين الماضيين، كان آخرها في أواخر أغسطس الماضي. وتنتج المصفاة الديزل والبنزين وزيت الوقود، ويخصص معظم إنتاجها للتصدير.

وتساهم المصفاة بنحو 6.4% من إجمالي طاقة تكرير النفط الخام في روسيا.

ولم تستجب شركة "سورجوت نفط جاز"، المالكة للمصفاة، على الفور لطلب التعليق، كما لم يصدر أي تعليق من المسئولين العسكريين الأوكرانيين.

وأظهرت صور التقطها "نظام معلومات الحرائق لإدارة الموارد" التابع لوكالة "ناسا"، اليوم الاثنين، عدة بؤر حرارية في موقع المصفاة الواقعة بمدينة "كيريشي"، بما يشير إلى وجود حرائق.

واستأنفت أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط الروسية في 15 أكتوبر الماضي، عندما تعرضت مصفاة "ريازان" للقصف بعد ساعات من إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن كييف ستستأنف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية.

وفي 6 نوفمبر الماضي، استهدفت كييف سادس منشأة نفطية روسية خلال أسبوع، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات.

ووفقا لإحصاءات أجرتها "بلومبرج"، استنادا إلى تصريحات مصادر مطلعة، تعرضت ست من المصافي الروسية، من بينها المصفاة في "كيريشي"، لهجمات بطائرات مسيرة منذ بداية شهر نوفمبر الماضي.

وتشير حسابات "بلومبرج" إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية التصميمية لهذه المصافي يبلغ نحو 1.7 مليون برميل يوميا.