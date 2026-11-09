حبس المتهم بترويع الأهالي بسلاح أبيض أمام مدرسة في الشرقية

قررت نيابة بلبيس العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد شوقي، رئيس النيابة، حبس متهما لمدة 4 ايام على ذمة الحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلاح أبيض، على خلفية واقعة مشاجرة وترويع الأهالي والمارة بمحيط إحدى المدارس بقرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة ممارسة أعمال البلطجة، فيما قررت إخلاء سبيل المتهم الثاني والمجني عليه على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الجمسي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء أحمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد برصد المتابعة بمديرية الأمن تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص بحوزته سلاح أبيض يروع المارة بمحيط مدرسة أنشاص الرمل بدائرة مركز بلبيس، مع التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على الفور، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة الرائد أحمد خالد، رئيس المباحث، ومعاونيه، وتحت إشراف العقيد محمد درويش، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، من ضبط المتهم وصديقه.

وكشفت التحريات أن المتهم، ويبلغ من العمر 16 عاما، كان برفقة صديقه أثناء سيرهما بالقرب من المدرسة، وتصادف مرورهما مع أحد أهالي قرية عرب تل الجراج، يستقل دراجة، حيث نشبت مشادة كلامية بينهم أثناء المرور، سرعان ما تطورت إلى اعتداء من الشابين على المجني عليه، واستخدم المتهم الأول سلاحا أبيض، ما تسبب في إثارة حالة من الذعر بين المواطنين والمارة بالمنطقة.

وتبين من الفحص أن المتهم دائم افتعال المشاجرات، فيما جرى استدعاء الطرف الثاني، المجني عليه في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المتهم الثاني والمجني عليه.