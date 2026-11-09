 مصر تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا حادث سير شرقي تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا حادث سير شرقي تركيا

هايدي صبري
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 3:06 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 3:06 م

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها في ضحايا حادث السير الأليم الذي وقع بولاية وان شرقي تركيا، وأسفر عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وتتقدم مصر بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، معربة عن تضامنها معهم في هذا المصاب الأليم، ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن التصادم وقع أمس الأحد، نحو الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، الموافق 16:30 بتوقيت جرينتش، وأسفر عن تحطم الحافلة الصغيرة بالكامل.

وكانت خمس نساء من بين الأشخاص التسعة الذين لقوا حتفهم في الحادث، فيما نُقل المصابون الخمسة إلى المستشفى بعدما تلقوا الإسعافات الأولية في موقع التصادم.

ولم تُعلن السلطات التركية حتى الآن هويات الضحايا.

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