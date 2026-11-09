السعودية: مستعدون لموسم الحج المقبل والحجاج في أيد أمينة

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، الاثنين، استعداد بلاده لموسم الحج المقبل، وقال إن "ضيوف الرحمن في أيد أمينة".

جاء ذلك خلال كلمته في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بمدينة جدة تحت شعار "من مكة إلى العالم"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الربيعة إن برنامج خدمة ضيوف الرحمن هو أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويعمل على تسهيل رحلة الحاج منذ مرحلة التخطيط وحتى العودة، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات وإثراء التجربة الإيمانية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

وأشار الربيعة الذي يرأس لجنة البرنامج إلى "سبعة تحولات كبرى شهدتها منظومة الحج والعمرة" خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن تلك التحولات شملت فتح المنافسة وتطوير سوق الخدمات، وتوسيع فرص الوصول إلى الحج، والاستعداد المبكر للموسم، وتطوير المشاعر المقدسة والنقل، والتحول الرقمي، وتسهيل السفر والخدمات المساندة، وإثراء الرحلة الإيمانية والثقافية وتطوير الخدمات في الحرمين الشريفين.

ولفت إلى أن أثر هذه الجهود انعكس على تجربة الحاج ومستويات الرضا، إذ ارتفعت نسبة رضا الحجاج من 74 بالمئة في 2022 إلى 78 بالمئة في 2023، ثم 81 بالمئة في 2024، و91 بالمئة في 2025، وصولا إلى 93 بالمئة في 2026.

وشدد على أن "ضيوف الرحمن في أيد أمينة، وبلد آمن بإذن الله".

- توسع الخدمات

وقال الربيعة إن فتح المنافسة وتطوير سوق الخدمات وسّعا خيارات بعثات الحج، إذ أصبح بإمكان كل بعثة الاختيار من بين 34 شركة لتقديم الخدمات لحجاج الخارج، إلى جانب إمكانية تعزيز التعاقد المباشر في 58 دولة.

وأشار إلى إتاحة الحج عبر برنامج الحج المباشر للقادمين من 75 دولة إضافية لم يكن يأتي منها حجاج، ليصل إجمالي الدول إلى 133 دولة.

ولفت إلى أن تطوير مشروعات النقل أسهم في خفض زمن التنقل بين المشاعر المقدسة.

وأوضح أن منصة وتطبيق "نسك" أصبحا بوابة رقمية متكاملة لرحلة ضيف الرحمن، إذ تجاوز عدد مستخدمي التطبيق 70 مليون مسلم من مختلف أنحاء العالم، فيما تعالج المنظومة الرقمية للمنصة أكثر من 4.4 مليارات عملية سنويا.

وأفاد بأن مبادرة "مسافر بلا حقيبة" تعاملت مع نحو 2.9 مليون حقيبة خلال موسم الحج لعام 2026، وأسهمت في خفض زمن إنهاء إجراءات السفر في المطارات من ساعتين إلى 15 دقيقة.

وأضاف أن عدد المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية المؤهلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ارتفع من 15 موقعا ووجهة في 2022 إلى 102 في 2026.

وأشار إلى ارتفاع الطاقة الاستيعابية للروضة الشريفة، إذ زاد عدد زوارها من نحو 6 ملايين في 2022 إلى قرابة 16 مليونا في 2025.

وتتواصل أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج على مدى 4 أيام، بدءا من الأحد، بحضور رؤساء بعثات الحج وممثلي مكاتب شئون الحجاج من مختلف دول العالم الإسلامي.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 520 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية من أكثر من 150 دولة، على مساحة تتجاوز 67 ألف متر مربع، ضمن جهود المملكة للاستعداد لموسم الحج وتطوير الخدمات المقدمة.