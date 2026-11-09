شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، أمس الأحد، مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص، ارتدى كثير منهم ملابس حمراء، للمطالبة باتخاذ الحكومة الهولندية إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل، على خلفية العدوان على قطاع غزة، والضغط من أجل توسيع العقوبات التجارية ووقف مبيعات الأسلحة والتعاون العسكري معها.

وقالت منظمة العفو الدولية في هولندا، إحدى الجهات المنظمة للمظاهرة، إن أكثر من 200 ألف شخص شاركوا في المسيرة، التي جاءت استجابة لدعوات تحالف الخط الأحمر، ورفع خلالها المشاركون شعارات مؤيدة للفلسطينيين ومطالبة بالحرية لفلسطين، بينما ساروا في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة، الذي أُغلق أمام حركة المرور لتسهيل تنظيم الاحتجاج.

**ما حركة الخط الأحمر التي دعت إلى المظاهرة؟

وفقًا للموقع الرسمي لتحالف الخط الأحمر، فهو تحالف يضم 14 منظمة حقوقية وإنسانية هولندية، من بينها منظمة العفو الدولية، وأوكسفام نوفيب، ومنظمة باكس، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومنتدى الحقوق.

ويعمل التحالف على تنظيم تحركات احتجاجية للضغط على الحكومة الهولندية من أجل اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا تجاه إسرائيل، تشمل وقف مبيعات الأسلحة والتعاون العسكري معها، وتشديد القيود التجارية، وزيادة الضغوط السياسية والدبلوماسية على الحكومة الإسرائيلية بسبب جرائمها في قطاع غزة.

كما يطالب التحالف الحكومة الهولندية بالإعلان رسميًا أن العمليات الإسرائيلية في غزة ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، ووقف أشكال التعاون التي يرى أنها تسهم في استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

**كيف أثرت حرب غزة على العلاقات الهولندية الإسرائيلية؟

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في توتر العلاقات بين هولندا وإسرائيل، وظهرت تداعيات هذا التوتر داخل الحكومة الهولندية نفسها، إذ استقال وزير الخارجية الهولندي العام الماضي، بعدما أخفق في الحصول على موافقة لإقرار عقوبات جديدة ضد إسرائيل.

وفي تطور لاحق، تولى ائتلاف حكومي جديد من أقلية برلمانية السلطة، وفرض حظرًا على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبرها الحكومة الهولندية ومعظم دول المجتمع الدولي غير قانونية، وهو القرار الذي أثار خلافًا دبلوماسيًا مع إسرائيل.

ولكن رغم هذه الإجراءات، يرى منظمو مظاهرات الخط الأحمر أنها لا تلبي مطالبهم، ويواصلون الضغط من أجل توسيع نطاق العقوبات التجارية، ووقف جميع مبيعات الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل، واتخاذ موقف سياسي أكثر صرامة.

**موقف الحكومة الهولندية من المطالب

ومن جانبه، دافع رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن عن تحركات حكومته، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الجمعة، مؤكدًا أن بلاده تعمل على تخفيف الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتزيد الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل للالتزام بتعهداتها المتعلقة بالقطاع.

وكان ييتن قد شارك في إحدى مسيرات الخط الأحمر العام الماضي، لكنه لم يحضر مظاهرة الأحد، التي جاءت في ظل استمرار الخلاف حول مدى كفاية الإجراءات الهولندية تجاه إسرائيل.