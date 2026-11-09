رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: أزمة الإيواء لم تعد تحتمل التأجيل

تقدم الدكتور علي شعت رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في دير البلح، إثر انهيار كتلة رملية على خيام النازحين، سائلاً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وقال شعث، في بيان، إن "هذه الفاجعة، وما تتعرض له خيام النازحين من غرق وتضرر بفعل الأمطار والظروف الجوية القاسية، تؤكد أن أزمة الإيواء في قطاع غزة لم تعد تحتمل التأجيل، وأنها باتت حالة طوارئ إنسانية تستدعي تدخلاً عاجلاً ومسئولاً لحماية الأرواح، وتوفير المأوى الآمن والكريم للأسر المتضررة".

وتابع: "تؤكد اللجنة الوطنية لإدارة غزة ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق مع الشركاء الدوليين والوسطاء وجميع الأطراف المعنية، فإنها تدعو إلى ضمان إدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات تصريف المياه بصورة عاجلة ودون تأخير، والعمل على ترجمة التعهدات الإنسانية إلى إجراءات عملية وملموسة، تسهم في حماية حياة المواطنين والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروف معيشتهم".

واختتم شعث البيان قائلا: "رحم الله الضحايا، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وشفى المصابين، وحفظ أهلنا في غزة من كل سوء".