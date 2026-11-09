حماس: الاحتلال يرعى أكبر مأساة إنسانية في غزة ويجب وضع حد للكارثة داخل القطاع

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن «فصول الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهل قطاع غزة تتواصل؛ نتيجة حرب الإبادة والتدمير الشامل لكل مقومات الحياة فيه، فيما تتفاقم معاناة المواطنين والنازحين، لا سيما مع دخول فصل الشتاء».

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال تواصل، بصورة ممنهجة، إدارة ورعاية الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على تعميقها وإطالة أمدها في سياق حرب الإبادة المستمرة، بهدف كسر إرادة شعب فلسطين وتدمير مقومات الحياة في القطاع، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت أن سلوك الاحتلال يمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان، في ظل انتهاكه الفاضح لأحكام القانون الدولي الإنساني، واستهدافه الممنهج للاحتياجات الأساسية للمدنيين، وإحكام الحصار ومنع عمليات الإغاثة، رغم الوضع الإنساني الكارثي، واستمرار الغارات والهجمات ضد المدنيين.

وأشارت إلى أن «المجتمع الدولي يتعيّن عليه التحرّك الفوري وتفعيل جميع أدوات الضغط والمساءلة لوقف هذه المأساة الإنسانية التي تهدّد حياة مئات الآلاف من المواطنين، وإلزام حكومة الاحتلال برفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات والإمدادات الإنسانية، ومحاسبة قادته بوصفهم مجرمي حرب».

ودعت الشعوب العربية والإسلامية، والشعوب الحرة في مختلف أنحاء العالم، إلى تصعيد الحراك الشعبي في الشوارع والميادين، ومواصلة الضغط من أجل إنهاء الحصار ووقف الإبادة في قطاع غزة.

وثمّنت، في هذا الإطار، المشاركة الواسعة لمئات الآلاف من الهولنديين في المظاهرة الحاشدة التي شهدتها أمستردام تضامنًا مع أهل غزة، مؤكدة أهمية مواصلة هذه الفعاليات حتى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.