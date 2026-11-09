أعلنت شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية «آي.دبليو.آي» وشركة «أرتيليري إنريختينجن آرمامنتس» الهولندية، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق للتعاون في تصنيع وتجميع أنظمة أسلحة إسرائيلية داخل هولندا، في خطوة تأتي وسط احتجاجات شعبية تطالب الحكومة الهولندية بتشديد موقفها تجاه إسرائيل على خلفية حربها في الأراضي الفلسطينية.

وبموجب الاتفاق، ستتولى الشركة الإسرائيلية تصنيع وتجميع بندقيتي «أراد 5» و«النقب يو.إكس» داخل مصنع تابع للشركة الهولندية، على أن توفر التكنولوجيا الأساسية والخبرات الفنية والمعرفة اللازمة بعمليات التصنيع.

في المقابل، ستعمل الشركة الهولندية على إنشاء البنية التحتية اللازمة وتهيئة عمليات الإنتاج والتصنيع داخل البلاد، إلى جانب تولي مهام تسليم المنتجات وتقديم الدعم الفني لها، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

الإنتاج يبدأ في تيلبورخ ويتوسع تدريجيا

وأوضحت الشركتان أن عمليات التجميع ستبدأ في منشأة الشركة الهولندية بمدينة تيلبورخ، مع إمكانية نقل الإنتاج إلى موقع آخر مستقبلًا.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مراحل، تبدأ بالتجميع، ثم الانتقال إلى التصنيع الجزئي داخل هولندا، وصولًا إلى الإنتاج المحلي الكامل، دون الكشف عن جدول زمني محدد أو حجم الاستثمارات المخصصة للاتفاق.

وقال جيرارد زوندرفان، الرئيس التنفيذي لشركة «أرتيليري إنريختينجن آرمامنتس»، إن هولندا تحتاج إلى امتلاك قدرات تصنيعية وتطوير الخبرات اللازمة لدعم أنظمة الدفاع التي يعتمد عليها أمنها.

وأكدت الشركة الهولندية أن الحكومة الهولندية ليست طرفًا في الاتفاق، فيما لم تصدر وزارة الدفاع تعليقًا على الصفقة حتى الآن.

وتنتمي شركة «آي.دبليو.آي» إلى مجموعة «سامي كتساف»، وتعد من الشركات الموردة للأسلحة للجيش والشرطة الإسرائيليين.

احتجاجات في أمستردام للمطالبة بتشديد الموقف من إسرائيل

ويأتي الإعلان عن الاتفاق بعد احتجاجات شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام، أمس الأحد، طالب خلالها متظاهرون الحكومة باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، احتجاجًا على عملياتها في الأراضي الفلسطينية.

وقال منظمو الاحتجاج إن نحو 200 ألف شخص شاركوا في المظاهرة، التي جاءت للمطالبة بمراجعة الموقف الهولندي من إسرائيل.