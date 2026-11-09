استطلاع: مارين لوبان تتصدر سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027 بفارق كبير

- تراجع حظوظ إدوار فيليب ورافاييل جلوكسمان

تواصل مارين لوبان وجان لوك ميلانشون تصدرهما سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، فيما ابتعد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق وعمدة مدينة لوهافر، إدوار فيليب، عن المنافسة على التأهل إلى الجولة الثانية، بعدما كان لفترة متقاربا في نسب التأييد مع ميلانشون، بينما تشهد شعبية المرشح الاشتراكي الديمقراطي رافاييل جلوكسمان تراجعا في زخمها.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة "هاريس إنتراكتيف" لصالح قناتي إم 6 وإذاعة "آر تي إل" الفرنسية، ونُشرت نتائجه اليوم الاثنين، تتصدر مرشحة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، نوايا التصويت بنسبة تتراوح بين 34 و36%، متقدمة بفارق كبير على مرشح حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلانشون، الذي تتراوح نسبة التأييد له بين 18 و19%.

في المقابل، تراجع إدوار فيليب، عمدة مدينة لوهافر وزعيم حزب "هورايزون" (آفاق)، بعدما كان لفترة متقاربا مع ميلانشون في المنافسة على بلوغ الجولة الثانية، إذ تشير التقديرات إلى حصوله على ما بين 11 و14% من الأصوات، بفارق يتراوح بين خمس وسبع نقاط مئوية عن مرشح حزب فرنسا الأبية.

كما يشهد المرشح الاشتراكي الديمقراطي رافاييل جلوكسمان تراجعا في زخم حملته الانتخابية، مع استقرار أو انخفاض طفيف في نسبة نوايا التصويت لصالحه، لتتراوح بين 11 و13%.

مارين لوبان تفوز بفارق كبير في الجولة الثانية أيا كان منافسها

وفي سياق آخر، وبينما تتزايد الضغوط من جانب عدد من قيادات اليمين والوسط على إدوار فيليب للموافقة على إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح موحد، لا يزال فيليب متقدما على معظم منافسيه داخل معسكر اليمين والوسط، إلا أن ديفيد ليسنار، رئيس بلدية مدينة كان وزعيم حزب "نوفيل إينيرجي" (الطاقة المتجددة)، بدأ يقترب منه في استطلاعات الرأي خلال الأسابيع الأخيرة.

ويحصل ليسنار على 9% من الأصوات، بفارق ثلاث نقاط مئوية عن إدوار فيليب الذي تبلغ نسبة التأييد له 12% في حال ترشحه، بينما يتساوى مع جابرييل أتال، مرشح حزب النهضة، إذا تولى الأخير تمثيل المعسكر المؤيد للرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك في السيناريوهين اللذين يخوض فيهما برونو ريتايو السباق أيضا.

أما زعيم حزب الجمهوريين، برونو ريتايو، فمن المتوقع أن يحصل على ما بين 5 و8% من الأصوات إذا خاض الانتخابات مرشحا للحزب، وترتفع النسبة إلى 10% إذا أصبح المرشح الوحيد لليمين والوسط.

وفي السيناريو نفسه، يحقق جابرييل أتال النسبة ذاتها، البالغة 10%.

وعلى مستوى الجولة الثانية، يشير الاستطلاع إلى فوز مارين لوبان بفارق كبير، أيا كان منافسها، إلا أن أكبر انتصار لها سيكون في مواجهة جان لوك ميلانشون، إذ ستحصل على 68% من الأصوات مقابل 32% لمنافسها.

وفي حال مواجهتها إدوار فيليب، ستحصل لوبان على 58% من الأصوات، مقابل 42% له، بينما ترتفع نسبة تأييدها إلى 60% في مواجهة رافاييل جلوكسمان، مقابل 40% للأخير.

وأُجري الاستطلاع إلكترونيا خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري، على عينة تضم 2101 شخص من المسجلين في القوائم الانتخابية، وتمثل عينة ممثلة للسكان الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.

ويتراوح هامش الخطأ الإحصائي في نتائج الاستطلاع بين 1 و2.3 نقطة مئوية.