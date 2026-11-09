وزيرة التنمية المحلية: فرص استثمارية واعدة بمحافظات الصعيد تسهم في تحسين معيشة المواطنين

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن محافظات الصعيد تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، إذ حرصت الحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعظيم الاستفادة منها بأسلوب عملي ينعكس مباشرة على المجتمعات المحلية، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل لهم، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها محافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، في فعاليات إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل، التي أعدها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة، بهدف وضع رؤية متكاملة للإسراع بوتيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات صعيد مصر، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والقانونية والوثائق والخطط الاستراتيجية القومية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التنمية الحقيقية والمستدامة تبدأ من التخطيط السليم المبني على دراسة الاحتياجات الواقعية وتحديد الأولويات وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق استراتيجيات التنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2030، ورؤاها التنموية حتى عام 2040، لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

وأشارت "عوض" إلى أن استراتيجية هيئة تنمية الصعيد تمثل إطارًا داعمًا ومكملًا لجهود وزارة التنمية المحلية والبيئة، وتعزز التنسيق الكامل بين الوزارة والهيئة والمحافظات، وتبادل البيانات، والحد من ازدواجية الجهود، وتوجيه الموارد نحو المشروعات التنفيذية الأكثر نفعًا، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في كل محافظات الصعيد، والعمل على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز فرص الاستثمار.

وأضافت أن الوزارة تنفذ خلال الفترة الحالية عددًا من المشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية، من بينها التوسع في دعم التصنيع الزراعي وسلاسل قيمة الزيتون بمحافظة الفيوم، والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، والربط بين القطاع السياحي والمنتجات والحرف المحلية بمحافظة الأقصر، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بمحافظة أسوان.