مقتل 10 وإصابة 15 في انفجار بمصنع للحديد والصلب في تركيا

تسبب انفجار ضخم وحريق في مصنع للحديد والصلب في غرب تركيا في مقتل 10 أشخاص اليوم الاثنين فيما يبحث رجال الإنقاذ عن أربعة عمال مفقودين، حسبما أفاد مسؤولون.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن محافظ إزمير سليمان إلبان، قوله في تحديث بثه التليفزيون، إن الحريق في مصنع "هاباش" في منطقة علي آغا بمحافظة إزمير، أدى أيضا إلى إصابة 15 شخصا، من بينهم اثنان في حالة خطيرة. وأضاف أن فرق البحث تبحث عن أربعة أشخاص يعتقد أنهم ما زالوا تحت الحطام.

وكان بيان سابق صادر عن مكتبه قد ذكر أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين فضلا عن 10 مفقودين.

وذكر رئيس بلدية إزمير جميل توغاي أن العدد الدقيق للضحايا لن يعرف إلا بعد رفع الأنقاض.

وتشير التحقيقات الأولية إلى سقوط رافعة علوية في فرن القوس الكهربائي أثناء عملية صب الصلب المنصهر، بحسب ما جاء في بيان مكتب المحافظ، الذي أشار إلى أن هناك عشرة أشخاص لا يزالوا في عداد المفقودين.

جدير بالذكر أن شركة "هاباش" كانت أكبر مُصدّر للصلب في تركيا عام 2025، حيث بلغت صادراتها 21ر1 مليار دولار، وفقا لبيانات جمعية المصدرين الأتراك.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع الواقع في علي آغا، 7ر4 مليون طن.