البابا ليو الرابع عشر يدعو الأرجنتين لحماية الفئات الأكثر ضعفا خلال زيارته دارا لرعاية ذوي الإعاقة

جدد البابا ليو الرابع عشر، اليوم الاثنين، دعوته للأرجنتين لحماية فئاتها الأكثر ضعفا واحتياجا، وذلك خلال زيارته لدار مخصصة لرعاية ذوي الإعاقة، في خطوة تحمل دلالات رمزية وتعد انتقادا ضمنيا لسياسات التقشف التي ينتهجها الرئيس خافيير ميلي.

وفي أول يوم كامل له في الأرجنتين، قام البابا ليو بزيارة إلى دار كوتولينجو دون أوريوني في منطقة كلايبول، جنوب العاصمة بوينس آيرس.

وتضم هذه المؤسسة، التي أسسها كاهن إيطالي عام 1935، أكثر من 400 شخص من ذوي الإعاقة، ويمتد مقرها على مساحة 123 فدانا (50 هكتارا).

واستهل البابا الأمريكي بهذه الزيارة يوما حافلا بالأنشطة، مكملا بذلك المسيرة التي بدأها البابا الأرجنتيني الراحل فرنسيس؛ حيث يشدد على التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية التي تدعو إلى وضع الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا في صلب السياسات الاقتصادية.

وكان البابا ليو قد استشهد، فور وصوله يوم الأحد وبحضور الرئيس ميلي إلى جانبه، بمقولة البابا فرنسيس الشهيرة بأن «المال يجب أن يكون خادما لا حكما».

وقال في أول كلمة له بالأرجنتين: «إن الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة الإنسان، وليس الإنسان في خدمة الاقتصاد».