السعودية وعمان تؤكدان ضرورة احتواء الأزمة الإقليمية للحفاظ على أمن الممرات البحرية

أكدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، اليوم الاثنين، ضرورة احتواء الأزمة الإقليمية للحفاظ على أمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت «واس» إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، جرى خلاله بحث الأوضاع الإقليمية في ظل التطورات الأخيرة.

وأضافت «واس» أن الجانبين أكدا «ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة، بما يسهم في الحفاظ على أمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية والحد من انعكاسات الأحداث على أمن المنطقة واستقرارها».