تركيا تستضيف قمة كوب 31 وسط دعوات لتسريع وتيرة التحرك المناخي

دعت الدولتان المضيفتان، تركيا وأستراليا، إلى تسريع وتيرة التقدم والتصميم في مكافحة التغير المناخي، وذلك خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31) في أنطاليا.

وقال وزير البيئة التركي ورئيس القمة، مراد كوروم، للمندوبين اليوم الاثنين: «التأجيل سوف يتسبب في واحدة من أثقل التكاليف في العمل المناخي»، بحسب نص كلمته.

وأضاف: «إذا أرجأنا الاستثمار في القدرة على الصمود اليوم، قد نواجه تكلفة كارثة غدًا. وإذا فشلنا في توفير التمويل اللازم اليوم فقد تكون الأزمة الإنسانية أسوأ غدًا».

ويرجع تأجيل الافتتاح الرسمي، في جزء منه، إلى مناقشات بشأن أجندة المؤتمر.

وأقر وزير المناخ الأسترالي كريس بوين بأن هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية، المنصوص عليه في اتفاقية باريس، من غير المرجح أن يتحقق.

وأضاف: «أحدث الأبحاث العلمية تخبرنا أننا سوف نتجاوز 1.5 درجة مئوية. ولكن لا يزال بإمكاننا العودة في حال عملنا معًا وتصرفنا بسرعة وتضامن وحسم».

ولفت الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، في كلمته الافتتاحية إلى أن «التقدم المحرز أبعد ما يكون عن كونه سريعًا أو عادلًا بما يكفي».

ودعا ستيل بالأخص إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز استخدام الطاقة الكهربائية وخفض انبعاثات الميثان، وهو غاز دفيئة شديد التأثير.

وتشارك تركيا وأستراليا في استضافة مؤتمر المناخ للعام الجاري. وتستضيف تركيا الاجتماع وتتولى الرئاسة ممثلة في وزير البيئة كوروم، ويتولى وزير المناخ الأسترالي بوين منصب «رئيس المفاوضات».

وانطلقت المباحثات بالتزامن مع إصدار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (دبليو إم أو) أحدث تقاريرها بشأن «حالة المناخ».

وذكر التقرير أن عام 2027 قد يكون العام الأكثر حرارة على الإطلاق، مع توقعات بأن تؤدي ظاهرة «إل نينيو» القوية إلى موجات حرارة أكثر حدة.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليستي ساولو، في جنيف، إن ظاهرة «إل نينيو» تعمل كـ«مضاعِف للمخاطر».

وتابعت: «إن موجات الحر، والأعاصير المدارية، والعواصف المطيرة تتصاعد وتتفاقم بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه خطوط الأساس التاريخية المعدة لدينا».

وأشار التقرير إلى أن السنوات الأربع الماضية (2023-2026) كانت السنوات الأكثر دفئًا على الإطلاق، في حين سجل متوسط مستوى سطح البحر عالميًا مستوى قياسيًا مرتفعًا غير مسبوق في عام 2026.