مجلس السلام يدعو إسرائيل لإدخال إمدادات الإغاثة الشتوية إلى غزة

دعا مجلس السلام، الاثنين، الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك الفوري للسماح بدخول جميع الإمدادات الإنسانية ومستلزمات مواجهة فصل الشتاء إلى قطاع غزة، محذرا من أن الفيضانات الأخيرة حولت الأوضاع الإنسانية في القطاع إلى "حالة طوارئ إنسانية فورية".

وقال المجلس، في بيان، إن الفيضانات الموسمية الشديدة التي شهدها القطاع خلال اليومين الماضيين أغرقت عشرات الآلاف من الخيام والملاجئ المؤقتة، وألحقت أضرارا بممتلكات أساسية للعائلات النازحة، ما ترك آلاف السكان عرضة للبرد والظروف غير الآمنة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأضاف البيان أن إدخال مواد الإيواء والصرف الصحي وتصريف المياه وغيرها من مستلزمات الاستعداد لفصل الشتاء بات أمرا ضروريا لحماية المدنيين، مشيراً إلى أن المكاسب الإنسانية التي تحققت خلال العام الماضي في مجالات الغذاء والتغذية مهددة بالتراجع إذا لم يتم التعامل سريعاً مع تداعيات الفيضانات.

وحث المجلس الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها بموجب ما وصفه بـ"بروتوكول شرم الشيخ الإنساني"، والسماح بإدخال المواد اللازمة للملاجئ المؤقتة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.

وجاء في البيان أنه "وفي حين نقر بالخطوات التي تنظر فيها الحكومة الإسرائيلية حالياً، بما في ذلك منسق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، فإن الاستجابة لا تزال غير كافية".

وكرر مجلس السلام دعوته "قيادة الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى التحرك فوراً للسماح بدخول جميع مستلزمات الاستعداد للشتاء والإمدادات الإنسانية اللازمة وتسهيل وصولها، والتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الخطة الشاملة للسلام الخاصة بالرئيس" الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد المجلس أن "التأخير في إصدار هذه الموافقات وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في شرم الشيخ أسهم في تفاقم آثار تحدٍ إنساني كان متوقعاً، وأخر بصورة كبيرة بدء عملية نزع السلاح ونقل السلطة من حركة حماس إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وفي المقابل، دعا البيان قيادة حماس إلى "الالتزام بتعهداتها من دون أي تأخير إضافي"، وحذرها من أن "النشاط العسكري الأخير في المناطق المدنية وبالقرب من المواقع الإسرائيلية يعرض المدنيين للخطر، ويقوض التقدم الإنساني الذي تحقق خلال العام الماضي".

وطالب مجلس السلام حركة حماس بوقف هذه الأنشطة، "وإلقاء السلاح، وتسهيل النقل الكامل لسلطة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

الأمم المتحدة والمانحين الدوليين

ودعا مجلس السلام كذلك الأمم المتحدة ووكالاتها والمانحين الدوليين إلى التنسيق بصورة عاجلة لتوفير الموارد والإمدادات والدعم التشغيلي اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية المرتبطة بفصل الشتاء، والحفاظ على المكاسب الإنسانية وتسريع جهود التعافي في قطاع غزة.

وأكد البيان أن "وقت التعهدات غير المنفذة قد انتهى"، مطالباً جميع الأطراف بتحويل التزاماتها إلى خطوات عملية وفورية، ومحملاً الأطراف التي لا تفي بالتزاماتها المسؤولية عن التداعيات الإنسانية المترتبة على ذلك.

يأتي البيان في وقت تشهد فيه مناطق متفرقة من قطاع غزة أمطاراً غزيرة وفيضانات أثرت على مراكز إيواء وخيام للنازحين، فيما تتزايد التحذيرات من تردي الأوضاع الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار الضغوط على البنية التحتية والخدمات الأساسية في القطاع.