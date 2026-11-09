تحقيقات حادث قطاري العياط: قائد القطار 134 عطل نظام التحكم الآلي خلال سيره

كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث تصادم قطاري العياط عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار أثناء سيره،

وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة احتياطيًا على ذمة التحقيقات في الحادث، بعد ثبوت تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، فضلًا عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء أدلة تقصيره،

و انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، للاستماع إلى أقوال المصابين في حادث تصادم قطارى العياط بمحافظة الجيزة، وسؤالهم بشأن ملابسات الحادث، حيث أفاد عدد منهم بأن القطار رقم 134 انطلق بسرعة منذ مغادرته محطة العياط، واستمر على هذا النحو حتى وقوع التصادم.

كما أجرت النيابة معاينة لجثامين المتوفين، واستمعت إلى أقوال ذويهم، للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال إجراءات التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، خلال استجواب مراقب محطة الرقة وناظرها، عن إقرارهما بالتقاعس عن أداء واجباتهما الوظيفية في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، بما أخل بمتطلبات متابعة التشغيل الآمن لحركة القطارات.

كما كشفت التحقيقات عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات، في محاولة لإخفاء ما يثبت تقصيره في أداء مهام عمله، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنه إلحاقًا ببيانها السابق بشأن الحادث، أمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة؛ لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، والوقوف على الاشتراطات المنظمة للتشغيل، وعوامل الأمان والمراقبة، وكفاءة المعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات، إلى جانب تقييم أعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.

وتتضمن مهمة اللجنة فحص ملفات الحوادث السابقة والتقارير الخاصة بها، للوقوف على مدى وجود عوامل مشتركة ومتكررة وراء حوادث القطارات وخروج بعض العربات عن مسارها، فضلًا عن الانتقال إلى موقع الحادث لتحديد أسبابه وأوجه القصور أو الإهمال التي أسهمت في وقوعه، وتحديد المسؤولين عنها وسند مسؤولية كل منهم.

وفي إطار التحقيقات، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى أقوال عدد من الشهود الذين عاصروا الواقعة.

كما انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، لسؤال المصابين والاستماع إلى شهاداتهم بشأن ملابسات الحادث، حيث أكد عدد منهم انطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع التصادم، فيما ناظرت النيابة جثامين المتوفين واستمعت إلى أقوال ذويهم.

واستمعت النيابة العامة كذلك إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من نوابه ومسؤولي قطاعات البنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة، إلى جانب مهندس بإدارة تحليل البيانات ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات.

وكشفت التحقيقات أن رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات أكد تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما تطابق مع إقرارهما خلال التحقيقات، كما أثبت الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار.

وباستجواب مراقب المحطة وناظرها، أقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، كما تبين تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات بهدف إخفاء دليل تقصيره.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس مراقب محطة الرقة وناظرها احتياطيًا، مع التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكانية استجوابه، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.