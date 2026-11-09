السفير العماني بالقاهرة: العلاقات مع مصر تشهد تطورا ملموسا في مختلف المجالات

أكد السفير العُماني لدى مصر، عبدالله بن ناصر الرحبي، ومندوب السلطنة لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات بين سلطنة عُمان ومصر تشهد زخما متناميا وتطورا ملموسا في مختلف مجالات التعاون، مستندة إلى رصيد تاريخي راسخ من العلاقات الأخوية، وما تحظى به من رعاية واهتمام متواصلين من قيادتي البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص»، الذي عُقد اليوم الاثنين، تحت شعار «تكامل لا تنافس»، بحضور وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني راندة المنشاوي، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان.

وأشار الرحبي، إلى أن التواصل المستمر والزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين ورجال الأعمال تعكس إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب من التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأوضح أن المؤتمر يجسد تطلعا مشتركا نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، انطلاقا من مبدأ التكامل والاستفادة من الإمكانات والفرص والخبرات المتاحة لدى الجانبين.

وأكد أن المؤتمر يمثل إحدى المنصات العملية لترجمة هذا التوجه إلى مبادرات ومشروعات وشراكات حقيقية، تعزز حضور القطاع الخاص في مسيرة التعاون الثنائي.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر، التي عُقدت في نوفمبر الماضي، أسهمت في التعريف بالإمكانات الاستثمارية لدى الجانبين، وفتح قنوات جديدة للتواصل، وتشجيع تبادل الزيارات والوفود الاستثمارية بين البلدين.

وأعرب عن تطلعه إلى البناء على ما تحقق خلال النسخة الثانية، والانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى بحث المشروعات المشتركة وتحديد مجالات الشراكة وتعزيز اللقاءات المباشرة بين المستثمرين، وصولا إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن رؤية عُمان 2040 تتيح إطارا واسعا للفرص الاستثمارية والتنموية، في ظل ما تشهده السلطنة من مشروعات عمرانية وتنموية وتطوير للبنية الأساسية، وتحديث للأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم دور القطاع الخاص في التنمية.

وأكد ترحيب سلطنة عُمان بالاستثمارات والخبرات المصرية، وبمشاركة الشركات والمطورين المصريين في المشروعات التنموية التي تشهدها السلطنة، في ضوء ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات واسعة وتجارب متقدمة في تطوير المدن الجديدة والمشروعات العمرانية والبنية الأساسية.

وفي المقابل، أعرب عن تقدير بلاده لما تشهده مصر من نهضة عمرانية وتنموية واسعة، وما تمتلكه من فرص استثمارية متنوعة، وما تتيحه للمستثمر العُماني من مجالات واعدة للتعاون والشراكة.

وشدد على أن الطموح لا يقتصر على تبادل الاستثمارات، وإنما يمتد إلى بناء شراكات تقوم على تكامل الخبرات والإمكانات وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة، بما يحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين ويعزز فرص نجاح المشروعات واستدامتها.

وشدد على أهمية استمرارية المؤتمر وتحوله إلى تقليد اقتصادي سنوي ومنصة فاعلة تجمع رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المعنية في البلدين، وتتيح فرصا متجددة للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف المشروعات ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه.

وأعرب عن الأمل في أن تسهم اللقاءات الثنائية في بلورة أفكار ومبادرات جديدة، وأن تترجم النقاشات إلى شراكات عملية تعكس الثقة المتبادلة والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

وأكد ثقته بأن ما يجمع سلطنة عُمان ومصر من علاقات أخوية راسخة، وما يتوافر لديهما من إمكانات اقتصادية وخبرات متنوعة، يشكل أساسا قويا للانطلاق نحو مرحلة أكثر اتساعا وطموحا من الشراكة والاستثمار.