الصين تنفي التورط في مؤامرة تجسس تستهدف رئيس إنفيديا وتصف الاتهامات بحملة تشويه

نفت الصين، اليوم الاثنين، تورطها في محاولة للإيقاع بجينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية للتكنولوجيا، قائلة إن الاتهامات بالتجسس لا تستند إلى أدلة، وإنها حملة تشويه تستهدف بكين.

واعترف هوانج، بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية في مجال الأعمال، وأصدر اعتذارا لزوجته وللشركة في رسالة مفتوحة نُشرت على موقع إنفيديا الإلكتروني، دون أن يذكر اسم المرأة.

وأعلنت إنفيديا، أمس الأحد، أنها تجري تحقيقا مستقلا في تقارير تفيد بأن هوانج كان «هدفا لعملية استخباراتية أجنبية».

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن المرأة كانت تجمع معلومات لصالح بكين.

وقال هوانج في رسالته: «أؤيد التحقيق وسأتعاون معه تعاونا كاملا. أحب بلدنا وشركتنا. وأنا ملتزم بحماية إنفيديا ودعم الأمن القومي الأمريكي».

وخلال إيجاز صحفي دوري، اليوم الاثنين، رفض متحدث صيني الاتهامات بشأن استخدام الصين المرأة كجاسوسة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوه جيا كون، اليوم الاثنين: «المزاعم بشأن ما يسمى بالجاسوسة الصينية لا تستند إلى أدلة. وهي ليست سوى تشويه لسمعة الصين».

وكانت بكين قد رفضت في وقت سابق تقرير صحيفة نيويورك تايمز، الذي أفاد بأن هوانج أقام علاقة وثيقة مع مواطنة صينية تدعى أليس هوانج، كانت تدير شركة واجهت العام الماضي مزاعم بشحن رقائق حاسوب متطورة من إنتاج إنفيديا إلى الصين بصورة غير مشروعة.

وتراجع سهم شركة إنفيديا الأمريكية للتكنولوجيا بنسبة 8% مع بدء التداول في البورصة، اليوم الاثنين.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن أليس هوانج كانت مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة تعمل في مجال مراكز البيانات، مقرها سنغافورة، تحمل اسم «ميجاسبيد إنترناشونال»، ويبرز موقعها الإلكتروني شراكتها مع إنفيديا.