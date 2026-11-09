ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تساؤلات بشأن نزاهة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وكتب في منشور عبر منصته تروث سوشيال: "هل يعتقد أحد أن الانتخابات كانت نزيهة؟".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هل من الممكن أن تخطئ استطلاعات الرأي إلى هذه الدرجة؟؟؟ كما أن نتائج التصويت المبكر جعلت من المستحيل الفوز، مهما بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم".

وجدد ترامب اتهاماته فيما يخص دقة أجهزة الاقتراع، قائلًا إن "الأمر برمته يتعلق بأجهزة الاقتراع، التي تفوق أهميتها أهمية الناخب نفسه".

وفي بادئ الأمر، أعرب خبراء في حقوق الاقتراع عن قلقهم بشأن احتمالية أن يطعن الرئيس وحلفاؤه الجمهوريون في نتائج انتخابات التجديد النصفي، ولكن بعد الانتصار الذي حققه الديمقراطيون الأسبوع الماضي، بدا ترامب وكأنه سيقر بالنتائج دون إنكار، بحسب صحيفة جارديان البريطانية.

وبعد انتخابات الأسبوع الماضي، قال ترامب وإدارته إنهم يتطلعون إلى العمل مع الديمقراطيين، الذين يسيطرون على غرفتي الكونجرس، وقال ترامب لصحيفة ذا نيويورك تايمز: "ربما نتوصل إلى أرضيه مشتركة".

وفي المقابلة نفسها، قال الرئيس الامريكي للصحيفة إنه يعتزم قبول نتائج انتخابات التجديد النصفي، قبل أن يثير تساؤلات فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات وصحة النتائج المعلنة من عدمها.

وقال ترامب، في تصريحات لموقع بوليتيكو، إنه سيعمل مع الديمقراطيين لضمان أن تسير الأمور على نحو جيد لبلاده.

وعلى الرغم من أن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس قد تعرقل خطط الرئيس الأمريكي، قال ترامب في وقت سابق، إنه لا يرغب في قضاء العامين المقبلين من ولايته مستخدمًا حق النقض "الفيتو"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وأشار ترامب إلى صلاحياته الرئاسية التي تتيح له "استخدام حق النقض ضد كل شيء"، لكنه أضاف: "لا أريد أن أقضي عامين جالسًا أستخدم حق النقض ضد كل شيء، أريد أن تحدث أمور أيضًا".