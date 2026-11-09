المحكمة العليا الأمريكية تسمح لإدارة ترامب باستئناف بناء الجدار الحدودي في تكساس

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مهدت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين، الطريق أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف أعمال بناء الجدار الحدودي في منطقة "بيج بند" بولاية تكساس في الوقت الحالي، في خطوة تمثل ضربة للمعارضين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين جادلوا بأن المشروع يمثل إهدارا للمال ويهدد الطبيعة الفريدة للمنطقة.

ويعد الجدار الحدودي أحد المشروعات الرئيسية للرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد منذ فترة طويلة ببناء جدار يمتد من المحيط الهادئ إلى خليج المكسيك.

وقام الجمهوريون في الكونجرس بتمويل المشروع الصيف الماضي بمبلغ 46 مليار دولار، وتعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على تشييد حواجز حدودية بوتيرة سريعة تبلغ 12 ميلًا أسبوعيًا على امتداد الحدود بأكملها.