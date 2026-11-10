كورتوا يدخل عالم الاستثمار الرياضي من بوابة البادل في دبي

يخوض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، تجربة استثمارية جديدة في المجال الرياضي، بعدما قرر دخول عالم رياضة البادل، من خلال شراكة استراتيجية تستهدف دعم انتشار اللعبة والتوسع في تنظيم بطولاتها على المستوى الدولي.

واختار النجم البلجيكي مدينة دبي لتكون نقطة انطلاق استثماراته في هذه الرياضة، بالتزامن مع استضافة الإمارة بطولة «إعمار دبي بريميير بادل P1»، التي تشهد مشاركة نخبة من أبرز نجوم البادل على مستوى العالم.

وجاءت خطوة كورتوا عبر منصة NXTPLAY، التي شارك في تأسيسها مع جونزالو فيلا، حيث أعلنت عن أول استثماراتها في رياضة البادل، من خلال الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة «جالوب جلوبال»، المؤسسة في دبي، والمسؤولة عن تنظيم بطولة دبي، إلى جانب امتلاكها مجموعة متنامية من الفعاليات الرياضية الدولية.

وتهدف الشراكة إلى الجمع بين الخبرات والعلاقات الدولية التي يمتلكها كورتوا وشركاؤه في مجالي الرياضة والإعلام، وبين خبرات «جالوب جلوبال» في تنظيم وتطوير الأحداث الرياضية الكبرى، بما يفتح المجال أمام التوسع في أسواق جديدة وإقامة المزيد من البطولات والفعاليات المرتبطة برياضة البادل حول العالم.

وأكد كورتوا، في تصريحات بشأن استثماره الجديد، شغفه برياضة البادل واهتمامه بمتابعة بطولاتها على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الفعاليات الكبرى، مثل بطولة دبي، تعكس حجم التطور السريع الذي تشهده اللعبة، وقدرتها على جذب اللاعبين والجماهير من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح حارس ريال مدريد أن الرياضة تمثل وسيلة للتواصل بين الأشخاص والثقافات المختلفة، مشددا على تطلع منصة NXTPLAY إلى الاستثمار في الشركات التي تمتلك رؤية واضحة وطموحا لبناء مشروعات ذات قيمة حقيقية.

وأضاف أن البادل تمثل مجالا واعدا يمكن للمنصة تقديم الكثير فيه، مستفيدة من خبراتها وعلاقاتها الواسعة داخل القطاع الرياضي، فضلا عن حضورها الإعلامي.

وأبدى كورتوا ثقته في قدرة «جالوب جلوبال» على الاستفادة من خبراتها في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، والتوسع في أسواق جديدة، معربا عن حماسه لما يمكن أن تحققه الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

وتعكس هذه الخطوة توجه كورتوا نحو توسيع نشاطه خارج المستطيل الأخضر، مستفيدا من النمو المتزايد لرياضة البادل وتحولها إلى واحدة من الرياضات التي تجذب اهتمام المستثمرين والنجوم الرياضيين حول العالم.