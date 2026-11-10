قالت الفنانة منى زكي، إنها لم تكن تتوقع نجاح مسلسل «طالع نازل»، مؤكدة أنه لا يوجد شخص «يضمن أو يتخيل أو يراهن» مسبقا على نتيجة أي عمل.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن فريق العمل حاول فقط تقديم شيء يحبه ويشعر به والعمل عليه بإخلاص، موضحة أن المخرج يمثل «عين الممثل»، وبدونه سيكرر الممثل تقديم ما اعتاد عليه دائما.

وأشارت إلى أن المخرج هاني خليفة «لا يتغاضى عن أي كلمة أو إحساس غير صادق» لدى الممثل، حتى وإن كان «حرفا واحدا»، ويواصل إعادة تصوير المشاهد دون توقف، مضيفة: «هو يبحث دائما عن الكمال في الإحساس، وكان من الطبيعي أن نأخذ وقتا طويلا حتى نتمكن من الوصول إلى الصورة المحددة التي يريدها في مخيلته».

وأوضحت أنها درست تفاصيل الدور بشكل جيد في هذا المشروع، غير أنها دخلت التصوير وطاقتها منتهية وفارغة تماما دون أن تعرف كيفية تنفيذ ما ذاكرته، قائلة: «أنا في هذا المسلسل بالتحديد كنت مذاكرة، بس كنت طاقتي خلصانة، حقيقي فاضية، مش عارفة أنا هعمل إيه، كنت مذاكرة وداخلة ما عنديش طاقة إني أعمل اللي أنا ذاكرته».

وأشارت إلى أنها حاولت «الاعتذار» للمخرج هاني خليفة قبل بدء العمل بسبب تراجع طاقتها وخوفها من أن «تخذل أي شخص»، قائلة: «لولا وجود المخرج هاني خليفة وإصراره وصبره عليّ لما استطعت تقديم أي شيء».

ومسلسل «طالع نازل» هو عمل درامي مصري ينتمي إلى فئة التشويق والإثارة والنفسية، من بطولة النجمة منى زكي والفنان محمد شاهين، وعُرض مؤخرا في أكتوبر.

وتدور أحداث المسلسل حول «نورا»، التي تجسد شخصيتها منى زكي، وهي سيدة أعمال ناجحة تعيش حياة تبدو مستقرة مع زوجها، ويعمل في مجال الموسيقى، بينما تتولى زوجته إدارة أعماله، وتتغير حياتها عندما تكتشف أن زوجها متزوج سرًا وينتظر منها مولودا، لتدخل البطلة في صدمة عاطفية تضعها أمام اختيارات صعبة.