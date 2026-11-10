أحمد حلمي مازحا عن تمثاله الشمعي بـ «مدام توسو»: خايف النور يقطع يولعوني وينوروا بي المتحف

أعرب الفنان أحمد حلمي، عن أمله في أن ينال فيلمه الجديد «حدوتة»، المقرر عرضه في دور السينما يوم 11 نوفمبر، إعجاب الجمهور، مضيفا أنه انتهى من إعداد فيلمين حتى لا يُسأل مجددًا عن أسباب غيابه.

ووجه خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، التهنئة لأبطال مسلسل «طالع نازل» الفنانة منى زكي، والمخرج هاني خليفة، والفنانين محمد شاهين، وحمزة دياب، ومريم الخشت، على نجاح المسلسل.

وأشار إلى متابعته المسلسل باستمتاع ودون أي خوف، لافتا إلى أن زوجته منى زكي لم تكن تشاهد الحلقات في بداية عرضها، وكانت تجلس بجواره وتتحاشى النظر إلى شاشة التلفزيون و«تتهرب من المشاهدة بسبب قلقها».

ولفت إلى رغبتها في الخروج من الحالة العامة للعمل والشخصية أولا ثم متابعته لاحقا، قائلا: «هي منى دائما بتجلد نفسها، ولا تطمئن إلا بعد معرفة ردود أفعال الجمهور واستحسانهم».

ورد على تعليق الإعلامي عمرو أديب، الذي أشار إلى وصوله إلى مرحلة من «النضج العظيم ودخوله متحف الشمع»، مازحا: «والله أنا خايف النور يقطع يولعوني! هينوروا بالتمثال اللي هناك ده المتحف»، وذلك بعدما كشف متحف «مدام توسو» بدبي عن تمثال شمعي للفنان المصري أحمد حلمي ليصبح أول ممثل من السينما العربية ينضم إلى قائمة تماثيل هذا المتحف العالمي الشهير.

وأضاف أن الفنانة منى زكي كانت تقاطعه وترفض الاستماع إلى إشادته في المنزل، قائلا: «أنا أقول رأيي كمشاهد لناس أعرفهم، ومنى زوجتي، وشهادتي فيها مجروحة، بس في حقيقة الأمر أنا بتفاجئ بيها طول الوقت من عمل للثاني، ومبعرفش هي بتجيب الحاجات دي منين، رياكشنات أنا عمري ما شوفتها».

وأشار إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الفنان محمد شاهين لكونه «صديقا مقربا وعشرة عمر»، مؤكدا أنه فوجئ بظهور شخصية مغايرة تماما على الشاشة.

وأكد أن سيناريو العمل كُتب بـ «ذكاء شديد»، مشيدا بقدرة المخرج هاني خليفة على التأثير في مشاعر المشاهد وتوصيل الحالة بأقل تفاصيل ممكنة.

وأضاف أن الفنان حمزة دياب ممثل يمتلك حضورا وكاريزما عالية وأصبح نجما حقيقيا، كما أن الفنانة مريم الخشت، أدت كذلك دورها ببراعة.

ومسلسل «طالع نازل» هو عمل درامي مصري ينتمي إلى فئة التشويق والإثارة والنفسية، من بطولة النجمة منى زكي والفنان محمد شاهين، وعُرض مؤخرا في أكتوبر.

وتدور أحداث المسلسل حول «نورا»، التي تجسد شخصيتها منى زكي، وهي سيدة أعمال ناجحة تعيش حياة تبدو مستقرة مع زوجها، ويعمل في مجال الموسيقى، بينما تتولى زوجته إدارة أعماله، وتتغير حياتها عندما تكتشف أن زوجها متزوج سرًا وينتظر منها مولودا، لتدخل البطلة في صدمة عاطفية تضعها أمام اختيارات صعبة.