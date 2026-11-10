تامر أمين لمحمد صلاح عن صورته رافعًا علامة النصر ومخرجًا لسانه: «متجيش منك يا مو أنت أكبر من كده بكتير»

رفض الإعلامي تامر أمين الصورة التي نشرها اللاعب محمد صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب فوز فريقه التركي طرابزون سبور على ألانيا سبور بهدفين دون رد، وإحرازه الهدف الثاني، منتقدًا ظهوره في الصورة رافعًا علامة النصر ومخرجًا لسانه.

وقال "أمين" عبر برنامجه " آخر النهار"، على قناة النهار، أمس الاثنين، إنه يرفض الصورة شكلًا ومضمونًا وموضوعًا، مضيفًا: "متجيش منك يا مو، أنت أكبر وأرفع من كده بكتير"، مشيرًا إلى أن توقيت نشرها وسياقها والظروف المحيطة بها يفتح الباب لتفسيرات لا تليق بمكانة اللاعب.

وحذر من أن يُفهم من الصورة أن "صلاح" يحاول إيصال رسالة بأنه انتصر في معركته مع حسام حسن، المدير الفني السابق للمنتخب المصري وأنه كان سببًا في رحيله، مؤكدًا أن هذا التصور غير حقيقي وغير مقبول، وأنه لا يصح أن يدخل لاعب مهما بلغت قيمته في تحدٍ مباشر مع المدير الفني.

وأضاف أن الرسالة التي قد تصل للجمهور من الصورة ليست جيدة، قائلًا: "مش صلاح اللي مشى حسام حسن، اللي مشاه هو نفسه قولًا واحدًا"، مطالبًا اللاعب بالابتعاد عن تصفية الحسابات وعدم الدخول في مثل هذه الرسائل.

وناشد "صلاح" العودة إلى صورته المعتادة، قائلًا: "ارجع اللطيف العظيم الموهوب المحترف صاحب العقلية الذكية التي لا تخطئ، وطوال الوقت ينظر أمامه ومش بيصفي حسابات مع أحد".

واحتفل اللاعب المصري محمد صلاح، بالمشاركة في فوز فريقه طرابزون سبور، على مضيفه ألانيا سبور ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز، ونشر صورة له خلال الاحتفال بالفوز، حيث ظهر في غرفة تبديل اللاعبين وهو يشير بعلامة النصر ويُظهر لسانه.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميًا السبت الماضي، إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر، وتعيين علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، خلفاً له، وقال الاتحاد في بيان، إن "مصلحة المنتخب الوطني الأول تأتي على رأس أولوياته، وأن الحفاظ على استقرار المنتخب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون".